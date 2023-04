(Washington) Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré en privé à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) que le Canada n’atteindrait jamais les objectifs de l’alliance militaire en matière de dépenses de défense, dans un document qui a fait l’objet d’une fuite, rapporte le Washington Post.

Un document en particulier, non signé et non daté, inclut cette évaluation brutale parmi d’autres déficiences militaires « généralisées » au Canada qui causent des frictions avec les partenaires et les alliés en matière de sécurité, selon le journal.

L’article, publié en ligne mercredi, le décrit comme une évaluation du Pentagone et n’inclut pas de citations directes de M. Trudeau lui-même ni de nombreux extraits du document au-delà de quelques mots.

L’OTAN, par exemple, est « préoccupée » par le fait que le Canada n’a pas renforcé son groupement tactique en Lettonie. La Turquie a été « déçue » par le « refus » du Canada d’aider à transporter l’aide après un tremblement de terre au début de l’année. Haïti est « frustré » par la réticence du Canada à organiser une mission de sécurité.

« Les lacunes généralisées en matière de défense entravent les capacités canadiennes », écrit le Washington Post, « tout en mettant à rude épreuve les relations avec les partenaires et les contributions à l’alliance ».

Tout cela montre que les États-Unis considèrent les forces armées canadiennes comme sous-financées et mal équipées, ce qui rend difficile le maintien des liens entre les alliés et nuit à la réputation du Canada sur la scène internationale.

Dépenses sur une « trajectoire ascendante », dit Anand

La ministre de la Défense, Anita Anand, a rejeté toute suggestion selon laquelle les alliés exprimeraient des inquiétudes quant aux contributions du Canada, alors qu’elle s’apprêtait à rencontrer une cinquantaine d’homologues cette semaine lors de la réunion du groupe de contact sur la défense de l’Ukraine, qui se tient en Allemagne.

Elle a indiqué que la question des dépenses avait été abordée mercredi lors de sa rencontre avec David Cohen, l’ambassadeur des États-Unis au Canada.

Nous avons parlé de nos dépenses de défense, d’une manière générale, et nous avons discuté de la trajectoire ascendante de nos dépenses de défense et, en fait, de la manière dont le Canada continue à faire des investissements fondamentaux pour les Forces armées canadiennes. Anita Anand, ministre de la Défense

Mme Anand a souligné que le gouvernement libéral s’est engagé à consacrer près de 40 milliards à la modernisation du NORAD et à la défense de l’Amérique du Nord, ainsi que 8 milliards de dépenses militaires annoncées dans le budget 2022.

En ce qui concerne la Lettonie, le Canada a lancé un processus d’achat urgent et concurrentiel pour équiper les troupes de ce pays de systèmes de défense antichars, antidrones et antiaériens, a indiqué la ministre.

La planification avec les dix autres pays participants au groupement tactique dirigé par le Canada est toujours en cours.

La critique des dépenses de défense a été un pilier politique à Ottawa, comme partout ailleurs dans le monde. L’OTAN exige de ses membres qu’ils consacrent au moins 2 % de leur PIB à la défense, un objectif que le Canada ne parvient pas à atteindre.

« Le Canada a toujours été trop dépendant des autres nations pour assurer la sécurité collective. Et nous en avons certainement bénéficié », a déclaré mercredi James Bezan, porte-parole du Parti conservateur en matière de défense.

« Il est temps pour nous d’agir et de faire en sorte de peser de tout notre poids, en particulier en cette période dangereuse que nous traversons », a-t-il ajouté.

« Partenaire fiable »

Interrogé sur l’article du Washington Post mercredi, M. Trudeau n’a pas reconnu directement le rapport ni expliqué précisément ce qu’il a dit aux représentants de l’alliance.

Je continue à dire, et je dirai toujours que le Canada est un partenaire fiable de l’OTAN, un partenaire fiable dans le monde entier. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

L’article du journal indique que les Forces armées ont averti dès février qu’une opération militaire majeure serait impossible, compte tenu de son soutien continu à l’Ukraine et de son rôle de soutien à la tête d’un groupement tactique de l’OTAN dans la Lettonie, voisine de la Russie.

L’article ne s’attarde pas sur ce que pourrait être cette opération, mais les États-Unis ont souhaité que quelqu’un dirige une mission multinationale de soutien à Haïti, ravagée par les gangs, et des responsables ont même cité le Canada comme une option valable.

Aucun engagement de ce type ne s’est concrétisé le mois dernier, après la visite du président Joe Biden à Ottawa. Cette rencontre avec M. Trudeau a toutefois permis d’aborder d’autres lacunes militaires identifiées dans le document, notamment l’investissement promis de 14 milliards dans le système de défense continentale connu sous le nom de NORAD.

Le Canada a été critiqué au niveau national et international pour sa réticence à répondre aux attentes de l’OTAN en matière de dépenses.

« C’est embarrassant, a déclaré M. Bezan. Il est en train de dire en coulisses aux Américains qu’il n’y a aucune chance que nous le fassions. Cela nuit à nos relations bilatérales, et pas seulement sur le plan de la sécurité. »

L’OTAN a fixé le seuil de 2 % en 2006 afin de garantir un état de préparation militaire permanent et de fournir « un indicateur de la volonté politique d’un pays de contribuer aux efforts de défense commune de l’OTAN », indique l’Alliance sur son site web.

Le Canada fait partie des alliés qui se sont engagés en 2014 à atteindre cet objectif.

Les États-Unis ont assumé une part disproportionnée du fardeau ; les dépenses totales de tous les autres alliés ne représentent qu’environ la moitié des dépenses américaines en matière de défense – « une constante, avec des variations, tout au long de l’histoire de l’alliance ».

Toutefois, la ministre Anand estime que les Canadiens sont soucieux des résultats et que l’objectif n'est « qu’un moyen parmi d’autres de mesurer nos contributions ».

« Il n’y a pas beaucoup d’autres pays qui peuvent dire qu’ils ont formé 36 000 soldats ukrainiens », a-t-elle ajouté, tout en répondant aux catastrophes naturelles dans leur pays et en renforçant leur présence dans la région indo-pacifique.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le Canada a fourni plus de 1,3 milliard d’aide militaire.