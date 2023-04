(Québec) Le premier ministre du Québec, François Legault, a salué le courage de Catherine Fournier sur Twitter.

Thomas Laberge La Presse Canadienne

« Un bel exemple de détermination. Tu peux être fière. C’est important que les victimes sachent qu’elles peuvent dénoncer », a-t-il écrit.

Mme Fournier est sortie de l’ombre mardi, affirmant qu’elle est la victime de l’ancien député péquiste Harold LeBel. Ce dernier a été reconnu coupable d’agression sexuelle en novembre dernier.

La mairesse de Longueuil voulait pouvoir discuter publiquement et ouvertement de son expérience dans le système de justice en participant à un documentaire.

Harold LeBel a été condamné à huit mois de prison. Il a obtenu, le mois dernier, une permission de sortie préparatoire à la libération conditionnelle qui a été fixée à dimanche dernier, le 16 avril.

À l’Assemblée nationale, les témoignages de solidarité et d’appui aux victimes se multiplient. Mme Fournier a siégé dans les banquettes du Parti québécois (PQ) à l’Assemblée nationale et c’est lorsqu’elle était députée de Marie-Victorin qu’elle a été agressée par son collègue LeBel.

« Si une victime a besoin de s’exprimer et dire ce qu’elle a vécu, c’est sa décision », a déclaré la députée caquiste Shirley Dorismond, qui a succédé à Mme Fournier à titre d’élue dans Marie-Victorin, la circonscription qui recoupe la Ville de Longueuil.

Elle convient que le geste de Mme Fournier peut inciter d’autres personnes à dénoncer leur agresseur.

« Il faut prendre une étape à la fois, et dénoncer si elles ont envie de le faire, mais il faut surtout les accompagner. »