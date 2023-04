Justin Trudeau et sa famille ont passé le Nouvel An en Jamaïque dans un luxueux domaine appartenant aux membres d’une riche famille de donateurs à la Fondation Pierre Elliott Trudeau, un voyage qui a coûté plus de 160 000 $ aux contribuables, a rapporté mardi Radio-Canada.

(Ottawa) Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, estime que Justin Trudeau a manqué de jugement en déterminant qu’il était approprié d’aller « se rouler dans l’opulence » de ses riches amitiés familiales, alors que bon nombre de Canadiens peinent à joindre les deux bouts.

Le dirigeant bloquiste n’est pas allé jusqu’à adresser un blâme éthique au premier ministre pour sa décision de passer le dernier temps des Fêtes au domaine d’amis de la famille non loin d’Ocho Rios, en Jamaïque, où le prix d’une nuitée varie entre 1100 $ US et 7000 $ US durant la haute saison.

Il ne s’est cependant pas privé de remettre en question le jugement de Justin Trudeau. Celui-ci aurait selon lui « dû écouter un petit ange sur son épaule », car « aller se rouler dans l’opulence » tandis que soufflent au Canada les vents inflationnistes témoigne d’un « manque de respect » pour le citoyen moyen.

« Il y a quelque chose là-dedans qui dépasse un peu l’entendement », a-t-il laissé tomber en conférence de presse au parlement. Le chef Blanchet s’est aussi demandé si les Trudeau avaient payé pour leur hébergement au cossu domaine Prospect.

Le Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique avait donné son feu vert au séjour des Trudeau, mais il y avait néanmoins des préoccupations dans l’entourage du premier ministre : on s’inquiétait de la façon dont ce voyage serait perçu alors que le coût de la vie étrangle les Canadiens, selon la société d’État.

On ignore le montant du don qu’a versé la famille Green, à qui appartient la résidence cossue jamaïcaine, à la Fondation Pierre Elliott Trudeau. On sait, en revanche, qu’une contribution d’Alexander et Andrew Green a permis de créer la bourse Mary-Jean Mitchell Green en mémoire de leur mère, en 2021.

Les clans Green et Trudeau entretiennent une amitié de longue date. L’ancien premier ministre Pierre Elliott Trudeau, le père de Justin Trudeau, était d’ailleurs le parrain du fils de Peter Green, Alexander, qui est né en 1980.

Un autre séjour sous le soleil, celui-ci en 2016, sur l’île de l’Aga Khan, avait valu à Justin Trudeau un blâme de la commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique de l’époque, Mary Dawson. Celle-ci avait conclu que le milliardaire n’était pas un ami, comme l’avait décrit le premier ministre.