(Ottawa) Les libéraux se sont portés à sa défense en posant leurs questions, les conservateurs ont été frustrés du caractère évasif de ses réponses, et les néo-démocrates n’ont pas réussi à lui tirer les vers du nez en ce qui a trait à la pertinence d’une enquête publique. Il faut dire que Katie Telford avait prévenu les députés en lever de rideau : pour des motifs de sécurité nationale, sa marge de manœuvre était « limitée ».

La cheffe de cabinet du premier ministre Justin Trudeau a repris à son compte des mises en garde formulées avant elle devant le Comité permanent de la procédure et des affaires par la conseillère en matière de sécurité nationale du premier ministre, Jody Thomas, et le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), David Vigneault.

« Je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions. En même temps, je dois respecter la loi et les mêmes limites [qu’eux] lorsqu’ils ont comparu ici. Mais ce que je peux dire, c’est que chaque fois que nous recevons des documents ayant trait à la sécurité et au renseignement, nous retournons toutes les pierres », a-t-elle dit avant de commenter le débat entourant la pertinence de sa présence à la table du comité.

« Je suis une consommatrice de renseignements [de sécurité], pas celle qui donne les séances d’information sur les rapports […] Ces enjeux sont extrêmement sensibles, et la loi impose des limites à ce que je peux dire en public. Ultimement, j’ai accepté l’invitation, car je veux que le Parlement fonctionne », a exposé celle dont la comparution a fait l’objet d’un bras de fer entre les libéraux et les oppositions conservatrice et bloquiste.

La proche collaboratrice de Justin Trudeau n’a pas pour autant voulu dire, en réponse à une question de l’élue néo-démocrate Rachel Blaney, si elle jugeait qu’une enquête publique sur l’ingérence étrangère devrait être déclenchée, comme le réclament les partis d’opposition en Chambre. Ce sera au rapporteur spécial, l’ancien gouverneur général David Johnston, de le déterminer, a-t-elle plaidé.

Financement de candidats par Pékin : « inexact »

Dans le camp conservateur, on a voulu procéder de façon plus chirurgicale, en questionnant Katie Telford sur des allégations publiées en février dernier par Global News selon lesquelles 11 candidats fédéraux auraient été financés par Pékin en 2019. « Ce que je peux rappeler, c’est ce qu’a affirmé [Jody Thomas] lorsqu’elle a témoigné ici en mars dernier, soit que le lien entre 11 candidats et ce type de fonds est inexact », a-t-elle dit.

Les conservateurs ont talonné la stratège sur les dates auxquelles le premier ministre a eu droit à des séances d’information sur l’ingérence étrangère depuis 2018, et les enjeux qui ont alors été discutés. Leurs efforts ont souvent été vains, ce qui a suscité le mécontentement du député conservateur Michael Cooper, reprochant à Katie Telford sa « réticence » à répondre aux questions.

Peu avant le début de la réunion de vendredi, le comité a reçu un inventaire des dates auxquelles des séances ont été offertes à Justin Trudeau, à ses ministres et à ses conseillers qui détiennent une cote de sécurité leur permettant d’y être, de 2018 à 2023. Chose certaine, « rien n’est caché au premier ministre… certainement pas par moi », a assuré Katie Telford à la bloquiste Marie-Hélène Gaudreau.

« Limpide et authentique », a dit le libéral Greg Fergus au sujet du témoignage de la cheffe de cabinet.

« Je demeure concentré sur mon travail », dit Johnston

Le Comité permanent de la procédure et des affaires doit poursuivre son étude sur l’ingérence étrangère au cours des prochaines semaines.

Quant à David Johnston, il doit publier ses recommandations d’ici le 23 mai prochain.

La crise entourant le « don chinois » à la Fondation Pierre Elliott Trudeau, dont l’ancien gouverneur général était membre, a redonné un second souffle aux appels à sa récusation.

« Je demeure concentré sur le travail qui m’attend », a commenté ce dernier en réaction à ces critiques, jeudi, dans une déclaration transmise à La Presse.