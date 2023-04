Une interprète est visible au premier plan, mardi, durant la conférence de presse commune entre les premiers ministres canadien et ukrainien, Justin Trudeau et Denys Shmyhal

Un nouveau contrat de travail récemment présenté aux interprètes à la pige qui œuvrent au Parlement est dénoncé par leurs représentants. L’Association internationale des interprètes de conférence (AIIC) estime que ces nouvelles conditions risquent de nuire encore davantage à leur santé auditive et d’aggraver la pénurie de personnel.

« On voudrait mettre dans ce contrat-là des conditions de travail potentiellement dangereuses pour les trois années à venir avant même que les recherches sur les effets d’un son de piètre qualité sur les interprètes aient donné des résultats concluants », dénonce en entrevue Nicole Gagnon, qui représente les membres de l’AIIC au Canada.

La multiplication des travaux parlementaires à distance depuis le début de la pandémie cause toutes sortes de maux aux interprètes : acouphène, nausée, migraine…

Durant la pandémie, le Bureau de la traduction avait notamment réduit les heures de travail des interprètes pour les travaux parlementaires virtuels sans diminuer leur rémunération pour mieux protéger leur santé auditive. Maintenant que la vaste majorité des élus sont de retour au Parlement en personne, il propose de revenir aux mêmes quarts de travail qu’avant, même si les travaux parlementaires peuvent toujours se dérouler de façon hybride.

Ainsi, une équipe de trois interprètes pour six heures de travail ou une équipe de deux interprètes pour quatre heures de travail serait requise pour les travaux en personne ou hybrides. Le seuil d’exposition maximal au son à distance par interprète serait de 2 h 30 min chaque jour.

Des heures réduites pour la vidéoconférence

Les heures réduites, soit une équipe de trois interprètes pour quatre heures de travail et une équipe de deux interprètes pour trois heures de travail, seraient appliquées seulement dans les cas où tous les participants sont à distance.

« On estime que c’est irresponsable », déplore Nicole Gagnon. Elle craint que cela n’accentue la pénurie d’interprètes et plaide pour l’adoption d’une approche préventive en tout temps.

Le Bureau de la traduction fait valoir que le prochain contrat ouvert pour les interprètes pigistes fait toujours l’objet de consultations. « Il est trop tôt pour dire si des modifications seront apportées aux dispositions contractuelles », a répondu Michèle LaRose, responsable des relations avec les médias du ministère des Services publics et de l’Approvisionnement. Elle a également indiqué que le Bureau « tient compte des pratiques exemplaires en matière d’interprétation au Canada et à l’étranger, y compris en ce qui concerne la santé et la sécurité des interprètes. »

Or, c’est une décision rendue en février en vertu du Code canadien du travail qui l’a forcé à exiger que tous les parlementaires et les témoins en comité utilisent des microphones unidirectionnels et à effectuer des tests aléatoires en situation de travail.

Le contrat de travail actuel des interprètes pigistes avec le gouvernement fédéral prend fin le 30 juin. L’AIIC s’attend à ce que l’appel d’offres avec les nouvelles conditions soit publié au cours des prochains mois, à temps pour la reprise des travaux parlementaires en septembre. Il reviendra ensuite à chaque pigiste d’envoyer une soumission ou de passer son tour.