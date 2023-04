Anna Gainey, la fille aînée de l’ancien capitaine du Canadien de Montréal Bob Gainey, briguera l’investiture libérale dans la circonscription de Notre-Dame-de-Grâce–Westmount en prévision de l’élection partielle qui devra être déclenchée à la suite du départ de l’ancien ministre des Affaires étrangères Marc Garneau.

Des sources libérales ont confirmé à La Presse que la candidature de Mme Gainey, qui a été présidente du Parti libéral du Canada de 2014 à 2018, est acquise. Mme Gainey pourrait confirmer sa candidature au cours des prochains jours.

Des militants libéraux sont déjà à pied d’œuvre dans la circonscription qu’elle convoite afin de s’assurer qu’elle remporte la victoire lors de l’assemblée d’investiture si d’autres candidats devaient se manifester, selon nos informations.

À l’heure actuelle, Mme Gainey est directrice générale de Canada 2020, un groupe de réflexion revendiquant des politiques progressistes qui est proche du Parti libéral du Canada. Elle est aussi directrice générale de la Fondation Gainey, qui finance des organismes de bienfaisance offrant des programmes éducatifs pour les jeunes. Cette fondation a été créée peu de temps après la mort tragique de sa sœur, Laura Gainey, qui est tombée d’un bateau lors d’une tempête qui sévissait au large de Cape Cod, au Massachusetts.

« C’est sûr et certain qu’Anna Gainey va se présenter dans Notre-Dame-de-Grâce–Westmount. Elle se prépare depuis que Marc Garneau a annoncé son départ », a indiqué une source libérale digne de foi, qui a requis l’anonymat parce qu’elle n’était pas autorisée à parler publiquement de ce dossier.

« Elle sera sur les rangs. C’est certain », a confirmé une deuxième source libérale bien au fait du dossier.

La principale intéressée n’a pas donné suite à la demande d’entrevue de La Presse lundi, qui était un jour férié pour plusieurs.

Une vétérane au sein du PLC

Écarté du cabinet à la suite des élections fédérales de septembre 2021, l’ancien ministre des Affaires étrangères Marc Garneau a annoncé le 8 mars qu’il mettait fin à sa carrière politique en démissionnant de son poste de député.

PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE L’ancien ministre fédéral et ancien astronaute Marc Garneau lors de l’annonce de sa retraite de la vie politique, le 8 mars dernier

Mme Gainey avait salué la contribution de M. Garneau le jour où il a annoncé sa démission.

Merci, Marc Garneau. Votre leadership a été une source d’inspiration pour tous les Canadiens. C’est un honneur de te considérer comme un ami et de t’avoir eu comme député dans Notre-Dame-de-Grâce–Westmount. Je te souhaite le meilleur à toi et toute ta famille. Anna Gainey, directrice générale de Canada 2020, sur son compte Twitter

Mme Gainey milite au sein du Parti libéral du Canada depuis plusieurs années. Elle est d’ailleurs très proche de Justin Trudeau. Elle et son mari, Tom Pitfield, ont joué un rôle important durant la campagne au leadership de M. Trudeau en 2012.

Mme Gainey et son conjoint avaient d’ailleurs accompagné Justin Trudeau et sa famille lors du fameux voyage du premier ministre sur l’île privée de l’Aga Khan pour des vacances des Fêtes, en 2016.

Auparavant, Mme Gainey a travaillé comme proche collaboratrice auprès des ministres Bill Graham et John McCallum dans l’ancien gouvernement libéral de Paul Martin.

Elle a également été présidente de l’association libérale de Westmount–Ville-Marie, l’ancien nom de la circonscription détenue par Marc Garneau.

D’autres partielles à venir

Le départ de M. Garneau porte à cinq le nombre de sièges vacants à la Chambre des communes. Deux sièges sont vacants au Manitoba, un siège est vacant en Alberta et un autre en Ontario.

Dans les rangs libéraux, on évoque la possibilité que Justin Trudeau déclenche des élections partielles dans ces cinq circonscriptions avant la tenue du congrès national du Parti libéral, qui doit avoir lieu à Ottawa au début de mai.

« On aimerait bien avoir nos cinq candidats choisis et présents au congrès du parti », a noté une source libérale.

M. Trudeau doit annoncer avant le 11 juin la date de l’élection partielle qui doit avoir lieu dans Winnipeg–Centre-Sud, qui était détenue par l’ancien ministre Jim Carr, mort en décembre dernier à la suite d’un cancer. Le fils de M. Carr, Ben Carr, briguera les suffrages pour le Parti libéral.

Ces élections partielles permettraient de jauger l’humeur de l’électorat canadien au moment où la hausse du coût de la vie demeure une source d’inquiétude pour de nombreux Canadiens qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts.

Les libéraux ont connu un début d’année difficile en raison des nombreux reportages dans les médias concernant l’ingérence chinoise durant les élections fédérales de 2019 et 2021. Ils accuseraient trois points de retard sur les conservateurs dans les intentions de vote, selon une moyenne des sondages réalisée par 338Canada.com. Selon ce site, le Parti conservateur récolte en moyenne 34 % des appuis à l’échelle du pays contre 31 % au Parti libéral et 19 % au Nouveau Parti démocratique.