(Montréal) Le congé pascal de François Legault a connu une fin abrupte, lundi matin, alors qu’une publication du premier ministre sur Twitter a vivement fait réagir.

Marie-Ève Martel La Presse Canadienne

« Le catholicisme a aussi engendré chez nous une culture de la solidarité qui nous distingue à l’échelle continentale », a écrit M. Legault en partageant une chronique de Mathieu Bock-Côté publiée sur le site internet du Journal de Montréal. Notons que le gazouillis de l’élu est une citation extraite de ladite chronique.

La députée libérale et porte-parole de l’opposition officielle en matière d’éducation, Marwah Rizqy, a pour sa part interpellé le premier ministre en lui rappelant son « devoir de réserve et de neutralité à titre de PM de tous les Québécois dans notre État laïque ».

« M. le premier ministre, il nous arrive tous de faire un gazouillis que nous regrettons. Pas grand monde vous tiendra rigueur de retirer celui-ci avant que ça [parte] en vrille », a-t-elle publié en milieu d’avant-midi.

Cette publication a été partagée par sa collègue de Westmount–Saint-Louis, Jennifer Maccarone, puis par l’ancienne ministre libérale Christine St-Pierre, qui a interpellé le premier ministre.

« Interrogez-vous M. Legault sur l’égalité [femme/homme] au sein du catholicisme ! Il me semble qu’il y a matière à réflexion », a-t-elle écrit.

Le député libéral de Nelligan, Monsef Derraji, a pour sa part qualifié de « manque de jugement » le gazouillis de M. Legault, « un premier ministre qui supposément prône la laïcité de [l’État] ».

Ancienne candidate pour le Bloc québécois et Québec solidaire, Shophika Vaithyanathasarma a dénoncé la laïcité à géométrie variable du premier ministre, qui « trace cette ligne [entre État et religion] uniquement quand c’est pas catholique. Laïcité quand ça nous tente… »

De nombreux internautes ont aussi réagi négativement au message du premier ministre, qui survient quelques jours à peine après que le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, eut rappelé certaines écoles à l’ordre en leur interdisant d’aménager des locaux pour permettre la prière à l’école. L’Assemblée nationale avait adopté unanimement une motion à ce sujet.

L’homme d’affaires Mitch Garber a rappelé que « nous vivons dans une société laïque depuis de nombreuses années, avec la liberté de religion. L’Église, et aucune autre religion, n’a eu d’influence sur nos enfants, tribunaux ou notre police. Cette époque est révolue depuis longtemps. Et ce n’est pas à cause de la loi 21. »

L’humoriste Sugar Sammy s’est permis une boutade à propos de la controverse, gazouillant que « la laïcité c’est important, sauf une fois sur Twitter ».