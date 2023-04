(Québec) Le gouvernement Legault a déposé son projet de loi pour hausser les redevances sur l’eau payée par les entreprises et créer un Fonds bleu, et il se donne le pouvoir de bannir les bouteilles d’eau à usage unique.

La pièce législative donnera le pouvoir au ministre de l’Environnement Benoît Charette, avec de « nouvelles habilitations réglementaires », de « prohiber ou limiter certains usages de l’eau provenant d’un système d’aqueduc ». Le ministre aura également le pouvoir d’interdire la vente et la distribution « de produits dans les contenants ou emballages qu’il détermine, notamment dans des contenants à remplissage unique ».

Ce projet de loi permettra également à M. Charrette d’augmenter de façon importante les redevances dérisoires imposées aux industries pour utiliser l’eau.

Moins de 3 millions ont été payés l’an dernier par les entreprises pour utiliser ce bien public. On s’attend à ce que le gouvernement Legault multiplie par 10 ces redevances, pour dépasser le taux payé par les entreprises ontariennes.

La Presse rapportait en matinée que le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon s’est assuré que les entreprises qui consomment beaucoup d’eau, comme les papetières, recevront un coup de main pour éviter de trop pâtir de cette taxe. « Il y a des mesures d’atténuation parce qu’il y a des gens qui sont plus impactés que d’autres », a-t-il affirmé dans un échange avec La Presse.

« Je ne penserais pas mettre en péril l’industrie minière et l’industrie de l’eau. Moi et ma collègue Maité [Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts], on a travaillé avec Benoit Charrette », a précisé M. Fitzgibbon.

Le coût payé par les entreprises ontariennes — présentement sept fois plus élevé qu’au Québec — a été pris en considération. Avec les sommes recueillies avec cette redevance plus élevée, Québec pourra « supporter » des « investissements en technologies » pour réduire le gaspillage en eau.

L’argent des redevances sera dirigé vers le Fonds bleu, créé avec le projet de loi.

Plus de détails à venir.