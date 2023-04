Québec investira un demi-milliard

Sept brise-glaces construits à la Davie

(Lévis) Après plus de dix ans d’attente, le chantier maritime Davie est officiellement intégré à la Stratégie nationale de construction navale et pourra espérer construire six nouveaux brise-glaces et un brise-glace polaire pour la garde côtière canadienne, a annoncé Ottawa. En contrepartie, Québec décaissera un demi-milliard pour aider l’entreprise à se moderniser.