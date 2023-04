Comité de relance

Les libéraux veulent définir leur raison d’être

(Québec) Au plus bas dans les sondages et après une défaite historique, le Parti libéral du Québec (PLQ) prépare les fondations de sa relance. Il met en place un comité, co-présidé par l’ex-éditorialiste André Pratte et la députée Madwa-Nika Cadet, qui déposeront l’automne prochain un rapport actualisant les valeurs du parti et définissant sa raison d’être.