Québec doit s’endetter plus pour accélérer la transition, demande le PLQ

(Québec) Le Québec doit s’endetter pour accélérer la transition énergétique, a suggéré l’opposition officielle au gouvernement Legault mercredi.

Patrice Bergeron La Presse Canadienne

Le Parti libéral du Québec (PLQ) veut ainsi que le gouvernement caquiste fasse comme ce que le gouvernement fédéral propose dans son budget déposé mardi.

La ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, a alors annoncé 80 milliards sur 10 ans pour l’ensemble des provinces en vue d’accélérer la transition vers une économie sans hydrocarbures.

En mêlée de presse mercredi matin, le porte-parole du PLQ en matière d’Économie, Frédéric Beauchemin, a d’abord vu dans ce plan une « menace » à « l’avantage stratégique » du Québec en énergies renouvelables, puisque les autres provinces pourront aussi le concurrencer.

« Le 80 milliards va aller vers les projets les plus structurants pour l’ensemble de l’économie », a-t-il déclaré.

Il a aussi pressé les caquistes d’aller récupérer la part des 80 milliards qui reviendraient au Québec, soit environ 20 milliards selon son estimation.

Mais surtout, il a plaidé pour une augmentation de la dette du Québec, c’est-à-dire que le gouvernement Legault emprunte davantage pour investir plus massivement dans la transition énergétique, et ainsi sortir plus rapidement des énergies fossiles.

« Je crois sincèrement que, si on a une élévation temporaire de notre ratio dette-PIB pour pouvoir aller chercher une transition verte accélérée, c’est une décision qui serait probablement la bonne, en tant que père de famille, étant donné l’ensemble des bénéfices qui vient avec l’accélération de la transition verte. »