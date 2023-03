(Québec) La députée de Laviolette–Saint-Maurice Marie-Louise Tardif ne fera face à aucune accusation à la suite d’une enquête policière. Elle s’était retirée du caucus de la Coalition avenir Québec.

« Je viens juste d’apprendre ça. Mais effectivement, s’il n’y a pas d’accusation, elle va probablement être réintégrée », a lancé le premier ministre François Legault mardi.

Au début du mois, Mme Tardif avait fait l’objet d’une enquête de la division des crimes majeurs de la Sûreté du Québec en raison de menaces qu’elle aurait proférées dans une salle de cour.

Selon le quotidien Le Nouvelliste, la députée de Laviolette–Saint-Maurice aurait proféré des menaces à une ex-employée en pleine salle de cour.

Le média rapportait que Mme Tardif aurait interpellé, lors d’une audience devant la Division des petites créances de la Cour du Québec, un témoin qui corroborait les propos d’un ancien employé de la députée qui la poursuit pour congédiement injustifié.

Sylvie Guilbeau a indiqué au média que Marie-Louise Tardif lui aurait chuchoté « on va embarquer sur ton cas ». Elle aurait par la suite invectivé Mme Guilbeau, et l’aurait même menacée de la faire arrêter par la police. Mme Guilbeau a ensuite porté plainte à la Sûreté du Québec.

Conséquences

Ces révélations avaient eu des conséquences. Mme Tardif avait annoncé la semaine suivante qu’elle se retirait du caucus de la Coalition avenir Québec le temps que les policiers fassent la lumière sur ces allégations de menaces.

Avant de prendre une décision finale sur la réintégration, le premier ministre va en « discuter » avec le caucus de la CAQ. « Était-ce une réelle menace ? On a jugé qu’au niveau criminel, ça ne l’était pas », a dit M. Legault.

De son côté, le Directeur des poursuites criminelles et pénales explique sa décision en affirmant qu’il n’avait pas « la conviction d’une perspective raisonnable de condamnation en égard à la preuve recueillie », a affirmé Me Audrey Roy-Cloutier, procureure en chef adjointe par intérim de la direction des communications de l’organisme.