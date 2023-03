Le coût de la réfection de l’édifice du Centre du Parlement pourrait varier entre 4,5 milliards et 5 milliards, selon les plus récentes estimations.

(Ottawa) Le ministère responsable des grands travaux de réfection du Parlement a beau les gérer efficacement, il fait face malgré lui à des délais en raison de la lenteur des parlementaires à se décider.

Dans un rapport déposé au parlement, la vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, note que des « décisions clés sur certaines exigences » par la Chambre des communes et le Sénat « n’étaient pas prises en temps opportun ».

« Étant donné les retards des partenaires parlementaires dans la prise de certaines décisions clés, le Ministère ne disposait pas de tous les éléments requis pour terminer la portée des travaux de l’édifice du Centre et du Centre d’accueil du Parlement en temps voulu », écrit-elle.

Une décision qui devait être prise avant le printemps 2020 sur la conception finale pour l’utilisation de la cour Est de l’édifice du Centre n’a pas été approuvée avant mars 2022. D’autres choix importants relatifs à la sécurité n’avaient toujours pas été faits à la fin de la période de vérification.

Mme Hogan critique l’approche décisionnelle fragmentée qui mène à ces retards. Le ministère des Services publics et de l’Approvisionnement avait pourtant proposé en mars 2022 que les présidents de la Chambre des communes et du Sénat participent au comité de surveillance des travaux avec la ministre Filomena Tassi, qui détenait alors ce portefeuille. « Les partenaires n’ont pas réussi à s’entendre sur cette proposition », déplore-t-elle. Le groupe avait finalement décidé de se réunir « ponctuellement, au besoin », mais finalement, aucune réunion avec les parlementaires n’avait eu lieu lorsque la vérificatrice générale s’est penchée sur le dossier. La Chambre des communes et le Sénat prennent chaque décision séparément, ce qui alourdit le processus.

Le coût de la réfection de l’édifice du Centre du Parlement pourrait varier entre 4,5 milliards et 5 milliards, selon les plus récentes estimations. Jusqu’ici, la vérificatrice générale constate que le ministère avait gardé les dépenses bien en deçà du montant approuvé. Des 5 milliards approuvés, seuls 881 millions ont été utilisés. Les dépenses devraient augmenter au fur et à mesure que la construction progresse.

Les travaux de rénovation de l’édifice du Centre, qui ont débuté en 2016, doivent se terminer en 2030 ou en 2031. L’édifice emblématique, construit entre 1916 et 1927, accueille normalement la Chambre des communes et le Sénat. Les deux chambres ont été déplacées pendant la durée des travaux, la première dans l’édifice de l’Ouest et la seconde dans l’ancienne gare centenaire au centre-ville d’Ottawa.

Mme Hogan recommande au ministère de produire un rapport d’étape au moins deux fois par année. Services publics et Approvisionnement Canada s’engage à fournir une mise à jour semestrielle au Parlement.