(Ottawa) Le leader néo-démocrate Jagmeet Singh exige de Justin Trudeau qu’il chasse de son caucus le député Han Dong à la lumière de nouvelles allégations selon lesquelles l’élu libéral aurait recommandé à un haut diplomate chinois de repousser la libération de Michael Kovrig et de Michael Spavor.

« Ce sont des allégations extrêmement graves. Si c’est vrai, la sécurité des Canadiens a été mise en danger à des fins politiques. Le premier ministre Trudeau doit retirer Han Dong du caucus et ces allégations doivent faire l’objet d’une enquête approfondie », a écrit le leader néo-démocrate sur Twitter, mercredi soir.

Le réseau Global News a rapporté que l’élu libéral de l’Ontario aurait affirmé au consul général chinois de Toronto que Pékin d’attendre avant de libérer les deux Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor, qui étaient détenus arbitrairement en Chine.

Selon ce reportage, le député aurait indiqué en février 2021 au diplomate Han Tao que leur libération pourrait bénéficier au Parti conservateur du Canada, dont le leader à l’époque, Erin O’Toole, préconisait une approche plus musclée à l’endroit du régime de Xi Jinping.

Le principal intéressé a nié les informations de Global News, que La Presse n’a pu confirmer de manière indépendante. Il a reconnu avoir échangé avec le consul, alors que les ressortissants canadiens croupissaient derrière les barreaux depuis plus de deux ans, mais « pour appeler à leur libération immédiate », a-t-il dit.

« À chaque occasion avant qu’ils ne rentrent chez eux, j’ai catégoriquement exigé leur libération immédiate. Toute suggestion du contraire est fausse et constitue une tentative de vous induire en erreur, vous et vos lecteurs, et de me calomnier », a écrit Han Dong dans une déclaration fournie au réseau anglophone.

Une porte-parole du premier ministre canadien, Alison Murphy, a signalé à Global News que l’existence de cet entretien leur était jusqu’à présent inconnue, et que Han Dong n’avait par ailleurs jamais joué le rôle de négociateur officieux (« back channel ») du gouvernement dans ce dossier.

Le bureau de Justin Trudeau n’a pas fait part de ses intentions quant à la présence du député au caucus.

« Ce sont des informations sérieuses de gestes qui menacent le fondement de notre démocratie canadienne. Il faut cesser les cachettes. Il faut cesser l’opération de camouflage », a pour sa part réagi le chef conservateur Pierre Poilievre sur Twitter.

Les deux Michael avaient été arrêtés à Pékin en décembre 2018 quelques jours après l’arrestation au Canada, à la demande des États-Unis, de la directrice financière du géant chinois des télécommunications Huawei, Meng Wanzhou.

Le 24 septembre dernier, quelques jours après avoir été réélu, le premier ministre Justin Trudeau annonçait que les deux hommes rentraient au Canada, après plus de 1000 jours passés sous les verrous. Leur libération est survenue après que la Cour suprême de la Colombie-Britannique a accepté de relâcher Mme Meng.

Les allégations s’accumulent

Ce n’est pas la première fois que les liens entre Han Dong et la Chine font la manchette. À la fin février, Global News rapportait que le Parti communiste chinois avait manœuvré pour favoriser sa victoire dans la course à l’investiture libérale dans la circonscription de Don Valley North.

Au parlement, mardi le député s’est adressé aux journalistes pour une première fois depuis la publication de ces allégations. Il a de nouveau démenti que Pékin avait pu jouer un rôle dans sa victoire, et raconté qu’il a reçu des commentaires « haineux » ainsi que des menaces de mort au cours des dernières semaines.