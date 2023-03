(Ottawa) Les libéraux plient sous la pression : la cheffe de cabinet Katie Telford ira en comité pour répondre aux questions sur l’ingérence étrangère dans les élections de 2019 et 2021, a-t-on annoncé mardi. Au même moment, le bureau de Justin Trudeau dévoilait les contours du mandat du rapporteur spécial sur l’ingérence étrangère, David Johnston. Celui-ci décidera d’ici le 23 mai si une enquête publique s’impose.

« Bien qu’il y ait de sérieuses contraintes sur ce qui peut être dit en public sur les questions sensibles de renseignement, dans un effort pour faire fonctionner le Parlement, Mme Telford a accepté de se présenter devant le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre dans le cadre de son étude », a signalé le bureau de Justin Trudeau dans un communiqué.

Les libéraux s’opposaient farouchement à la comparution de la proche collaboratrice du premier ministre, et ce, depuis plusieurs jours. L’enjeu a fait l’objet d’un véritable bras de fer au comité, où libéraux ont perturbé les travaux durant plus de 20 heures en usant de tactiques dilatoires pour bloquer le témoignage. La paralysie a pris fin mardi, les élus s’entendant sur une apparition de Katie Telford entre le 3 et le 14 avril.

À peu près au même moment où le rétropédalage était annoncé, le partenaire de danse du premier ministre, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh, tapait du pied en conférence de presse : « Si le gouvernement libéral ne met pas fin à l’obstruction en comité, si Justin Trudeau ne permet pas à sa cheffe de cabinet de témoigner, nous le forcerons à le faire en votant en faveur de la motion de l’opposition ».

La motion en question, qui sera mise aux voix ce mardi après-midi, réclame la comparution de Katie Telford devant un autre comité de la Chambre des communes, celui de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) votera contre.

Pas de vote de confiance

Le premier ministre a d’ailleurs coupé court aux rumeurs qui bruissaient sur la colline en statuant que le vote sur la motion n’engagerait pas la confiance de la Chambre. Oui, c’est un « vote important », mais « non, ce ne sera pas un vote de confiance », a-t-il tranché à son arrivée à la réunion hebdomadaire de son cabinet.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Justin Trudeau

Les conservateurs avaient consacré une bonne partie de la période des questions de lundi à mettre au défi le NPD, à se rallier à leur motion, afin de faire pencher la balance des votes en défaveur des libéraux.

Le Bloc québécois, qui veut aussi entendre le témoignage de la proche collaboratrice de Justin Trudeau, avait quant à lui réclamé lundi la révocation du mandat confié à l’ancien gouverneur général David Johnston sur l’ingérence étrangère.

Verdict sur une enquête au plus tard le 23 mai

Là-dessus aussi, le premier ministre a tranché, son bureau révélant mardi les détails du mandat du rapporteur spécial indépendant qu’il a nommé il y a un peu plus d’une semaine – une nomination qui a suscité son lot de critiques en raison de la proximité entre les deux hommes.

L’ancien gouverneur général aura jusqu’au 23 mai pour recommander « la mise en place de tout éventuel mécanisme supplémentaire ou processus transparent qu’il juge nécessaire […], par exemple une enquête publique formelle », a-t-on confirmé par voie de communiqué.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE, ARCHIVES LA PRESSE David Johnston

Il « remettra des rapports périodiques au premier ministre, qui seront également communiqués aux chefs de l’opposition et à la population », et « il aura un accès complet à tous les dossiers et documents pertinents, qu’ils soient classifiés ou non », ajoute-t-on.

On s’attend à ce qu’il ait terminé son examen d’ici le 31 octobre 2023.

La décision de Justin Trudeau de s’en remettre à David Johnston pour déterminer s’il y a lieu de déclencher une enquête publique sur l’ingérence étrangère dans les élections de 2019 et 2021 a été dénoncée par tous les partis d’opposition à Ottawa.

Les conservateurs et les bloquistes estiment que les dés sont pipés.

« Justin Trudeau a nommé un “ami de la famille”, vieux voisin de chalet et membre de la Fondation [Pierre Elliott] Trudeau financée par Pékin, rapporteur “indépendant” sur l’ingérence de Pékin. Soyons réalistes. Trudeau doit mettre fin à sa dissimulation », pressait le chef du Parti conservateur Pierre Poilievre.

La Fondation Pierre Elliott Trudeau n’est pas financée par Pékin.

Mais l’organisme a été plongé dans la controverse récemment, et a dû rembourser le don de 200 000 $ d’un milliardaire chinois après que le Globe and Mail a publié que la contribution avait été faite contre promesse de remboursement de Pékin.

L’histoire a miné la crédibilité d’un rapport sur l’ingérence préparé par Morris Rosenberg, qui était directeur général de la Fondation au moment du don. À titre de rapporteur, il n’est pas impossible d’imaginer que David Johnston doive se pencher sur cette affaire.