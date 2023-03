PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE

La ministre de la Défense Anita Anand a précisé que les contrats de son ministère avec la firme McKinsey visaient à aider les responsables de la défense et de l’armée à résoudre les problèmes de ressources humaines et de gestion des données, et qu’ils ne portaient pas sur des « secrets d’État ».