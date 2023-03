La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, se prépare à modifier la Loi sur l’hébergement touristique pour y intégrer, notamment, la possibilité de distribuer des amendes aux plates-formes de location de logements. Mais elle affirme que c’est aux villes de s’attaquer aux Airbnb en zones interdites, et non pas au gouvernement du Québec.

« En dehors des périmètres où l’hébergement touristique de courte durée est permis par les municipalités, c’est leur responsabilité de faire enquête, c’est à elles de dénoncer l’illégalité de ce type d’hébergement là », a affirmé la ministre Proulx, lors d’un point de presse lundi après-midi devant les ruines de l’immeuble du Vieux-Montréal où un violent incendie a fait au moins sept victimes jeudi dernier.

Plusieurs des personnes disparues avaient loué un logement sur Airbnb dans cet édifice, bien que la réglementation municipale interdise ce type d’hébergement dans tout le Vieux-Montréal.

Un peu plus tôt, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, avait appelé Québec à augmenter le nombre d’inspecteurs de Revenu Québec dédiés à l’application de la Loi sur l’hébergement touristique, estimant que c’est leur tâche de s’attaquer aux Airbnb illégaux.

Mais Mme Proulx l’a contredite : les inspecteurs de Revenu Québec n’inspectent que les logements dûment enregistrés auprès de la Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ), et non les appartements où il se fait de l’hébergement touristique illégal, a-t-elle expliqué. « S’ils sont illégaux, on ne sait pas qu’ils existent », a-t-elle justifié.

Elle a ajouté que, selon elle, il y avait suffisamment d’inspecteurs pour surveiller l’application de la loi.

La ministre a indiqué qu’elle rencontrerait la mairesse Plante afin de trouver une solution « afin que ce type d’évènement ne se reproduise pas ».

Parmi les autres changements à la loi, Caroline Proulx a indiqué qu’on exigerait que la photo du certificat d’enregistrement auprès de la CITQ soit publiée sur toute annonce pour de l’hébergement touristique.

La loi exige déjà que les locateurs de logements pour touristes publient leur numéro de la CITQ, mais la vaste majorité des annonces que l’on retrouve sur Airbnb ne se conforment pas à cette exigence, et se trouvent en dehors des secteurs où le zonage municipal permet l’exploitation de « résidences de tourisme ».

La ministre Proulx n’a pas voulu dire si elle comptait exiger qu’Airbnb ne publie que des annonces de logements ayant un numéro d’enregistrement de la CITQ, comme le demande la mairesse Plante.