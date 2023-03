« Il y a eu une tragédie. Il y a du travail qui doit être fait. Il y aura des réflexions et des gestes supplémentaires », a affirmé le ministre de Finances, Eric Girard.

(Québec) Le ministre des Finances Eric Girard va se pencher sur la façon dont Revenu Québec fait la chasse aux Airbnb illégaux. Il n’écarte pas une hausse du nombre d’inspecteurs, à la suite de l’incendie mortel qui a détruit un immeuble du Vieux-Montréal où plusieurs logements étaient loués illégalement.

« Il y a toujours plus d’infractions que d’inspecteurs. Est-ce que pourrait avoir plus d’inspecteurs ? Oui », a-t-il lancé en marge d’un point de presse prébudgétaire à Québec lundi, tout en affirmant qu’il n’était « pas en mesure » de savoir s’il y avait une quantité suffisante de limiers sur ce dossier.

Dimanche, La Presse rapportait que dans tout le Vieux-Montréal, il est interdit de louer des appartements à des touristes, mais qu’on retrouve pourtant sur Airbnb des centaines de ces logements illégaux. La Ville ne fait pas d’inspection pour faire respecter sa réglementation sur les résidences de tourisme, s’en remettant au gouvernement du Québec, dont les inspecteurs n’ont pas pour mandat d’appliquer les règlements municipaux.

« Il y a eu une tragédie. Il y a du travail qui doit être fait. Il y aura des réflexions et des gestes supplémentaires », a affirmé M. Girard. Au matin, la mairesse de Montréal Valérie Plante avait directement pointé du doigt le manque d’inspecteurs chez Revenu Québec.

Le ministre Girard plaide toutefois la patience et met en garde ceux qui veulent faire « des politiques publiques dans l’urgence de la tragédie ». Il affirme que depuis que l’agence responsable de la perception des taxes et des impôts a reçu cette « nouvelle responsabilité » en 2021, le « nombre d’inspections et d’amendes » a augmenté dans le temps.

« Est-ce que le nombre de ressources est bien appareillé en fonction du nombre, faudra voir », a-t-il dit, avant d’ajouter qu’il faut « comprendre » pour « poser les bons gestes ». « Est-ce que c’est plus d’inspecteurs, des règlements plus serrés », s’est-il demandé.

Dans ces discussions, la ministre du Tourisme, la ministre de l’Habitation et la ville de Montréal seront impliquées, a-t-il dit. « Il y aura des améliorations à faire », a dit le ministre des Finances.