Legault se sent « un peu coupable »

(Amqui) Le premier ministre du Québec, François Legault, a dit « qu’on se sent un peu coupables, [lui] le premier » pour la tragédie qui a fait deux morts et neuf blessés à Amqui plus tôt cette semaine.

La Presse Canadienne

« Qu’est-ce qu’on peut faire de plus ? On doit en faire plus pour la santé mentale », a-t-il déclaré en mêlée de presse, jeudi matin, aux côtés des trois chefs de l’opposition, dans le centre-ville de la petite communauté de La Matapédia.

Les citoyens de cette ville semblent encore bien secoués par ce qui s’est passé lundi dernier, lorsqu’une camionnette a percuté des groupes de piétons, lundi dernier.

Devant eux, M. Legault a d’ailleurs promis que de l’aide serait déployée dans la ville et non seulement à Rimouski, qui se situe à plus d’une heure de route.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le premier ministre du Québec François Legault auprès de citoyennes d'Amqui. Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, à droite, et la mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette, au centre de la photo.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRECHETTE, LA PRESSE Le premier ministre François Legault et le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, rencontrent les citoyens d'Amqui. En arrière-plan, le libéral Marc Tanguay (à droite) et le solidaire Gabriel Nadeau-Dubois (au centre).

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRECHETTE, LA PRESSE Le libéral Marc Tanguay, le péquiste Paul St-Pierre Plamondon et le solidaire Gabriel Nadeau-Dubois se recueillent à Amqui. 1 /3





« Actuellement, il y a des professionnels qui sont disponibles ici. Puis on va s’assurer, la mairesse m’a fait bien promettre, que dans les prochaines semaines, ces services de proximité continuent d’être offerts », a-t-il soutenu.

Le premier ministre Legault a par ailleurs invité les citoyens à faire leur deuil, mais à également tenter de retrouver une vie normale.

« Il ne faut pas que la folie triomphe sur l’espoir. Il faut être capable de retrouver la joie de vivre », a-t-il affirmé.

Plus tôt en matinée, M. Legault, le libéral Marc Tanguay, le solidaire Gabriel Nadeau-Dubois et le péquiste Paul St-Pierre-Plamondon ont fait un bain de foule dans le centre-ville.

Ils étaient entourés notamment de la préfète de La Matapédia, Chantale Lavoie, et la mairesse d’Amqui, Sylvie Blanchette. La députée bloquiste d’Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia, Kristina Michaud, et le député péquiste de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, étaient aussi présents.

Le premier ministre Legault a aussi entendu le témoignage d’un homme qui a failli lui aussi être fauché par la camionnette, avant d’être sauvé in extremis par sa femme. Il a raconté qu’il parlait à l’une des victimes, Gérald Charest, quand le véhicule est arrivé sur le trottoir.

« Ma blonde a dit : « Attention, il y a quelqu’un qui s’en vient ». Il (le véhicule) a passé un pied de moi », a relaté l’homme, qui sortait depuis la première fois depuis le drame.

« Vous lui en devez toute une », a répondu le premier ministre en pointant sa femme.

« Je lui dois toute ma vie. Elle m’a sauvé », a ajouté le citoyen.

Steeve Gagnon, un homme de la région d’Amqui âgé de 38 ans, fait face à deux chefs d’accusation de conduite dangereuse causant la mort. Le procureur au dossier a déclaré que d’autres chefs d’accusation devraient être portés contre le conducteur.

Plus tôt cette semaine, le premier ministre Legault a déclaré que sa visite dans la communauté ébranlée se voulait un geste réconfortant. Il s’est déplacé il y a quelques semaines à Laval pour une tragédie semblable, lorsqu’un homme au volant d’un autobus de la Société de transport de Laval (STL) a foncé dans un édifice abritant une garderie, ce qui a coûté la vie à deux enfants.

Une veillée aux chandelles est prévue devant l’église Saint-Benoit-Joseph-Labre d’Amqui jeudi, à 19 h.

Vendredi soir, Kindé Cosme Arouko, le curé responsable des 22 paroisses de la vallée de la Matapédia, célébrera une messe avec l’archevêque de Rimouski, Denis Grondin, pour honorer les victimes du carnage d’Amqui.

Le père Arouko a choisi les textes et les prières de la messe de vendredi, afin de tenter de donner un sens à ce qui est considéré insensé et pour réconforter. Il a précisé qu’il transmettrait un message d’espérance et que malgré les moments difficiles, le monde ne s’arrête pas.