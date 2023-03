(Ottawa) Justin Trudeau confie à l’ancien gouverneur général David Johnston le rôle de déterminer si une enquête publique sur l’ingérence étrangère s’impose.

« David Johnston apporte une intégrité impeccable, une riche expérience et de grandes compétences, et je suis convaincu qu’il mènera un examen impartial pour s’assurer que toutes les mesures nécessaires sont prises afin de préserver notre démocratie ainsi que de maintenir et renforcer la confiance à son égard », a déclaré le premier ministre par voie de communiqué, mercredi.

Son mandat qui consistera à examiner « les conséquences de l’ingérence étrangère dans les deux dernières élections générales fédérales et pour formuler des recommandations spécialisées sur la manière de mieux protéger notre démocratie », explique-t-on dans le même communiqué annonçant la nomination de l’ex-professeur de droit.

Et à l’issue de cet exercice, le gouvernement respectera les recommandations de l’ancien gouverneur général, qui seront rendues publiques. Celles-ci pourraient inclure « une enquête officielle, une révision judiciaire ou un autre processus d’examen indépendant, et les mettra en œuvre », est-il précisé. Les détails du mandat, eux, suivront « dans les jours à venir ».

La désignation de David Johnston découle de consultations menées auprès de tous les partis à la Chambre des communes, selon le communiqué gouvernemental. Le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique (NPD) avaient toutefois signalé mardi qu’ils refusaient de prendre part au processus, persistant à plaider que la solution était le déclenchement immédiat d’une enquête publique.

C’est la deuxième fois que les libéraux sollicitent l’expertise de celui que Stephen Harper avait choisi comme locataire de Rideau Hall : David Johnston est actuellement commissaire aux débats des chefs, mais il quittera ce poste pour occuper celui de rapporteur spécial et indépendant.

Long bras de fer en comité

Si cette question est maintenant tranchée, c’est loin d’être le cas de celle entourant la requête de comparution de Katie Telford, la cheffe de cabinet de Justin Trudeau.

Les libéraux qui siègent au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, qui se penche sur les allégations d’ingérence de la Chine dans le processus démocratique de 2019 et 2021, continuent de perturber les travaux du comité en question.

Cela fait maintenant plus de 20 heures (non consécutives) qu’ils usent de tactiques dilatoires pour empêcher la comparution de Katie Telford, cheffe de cabinet de Justin Trudeau, à la table du comité. Les manœuvres libérales alimentent les soupçons d’une opération de camouflage.