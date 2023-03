(Québec) Le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel corrige le tir et affirme que son gouvernement n’a pas l’intention de se pencher sur la suspension du permis de conduire pour certaines personnes qui se font diagnostiquer un trouble de santé mentale. Il avait évoqué cette stratégie pour protéger la population contre des cas de « folies meurtrières », comme celui qui s’est déroulé à Amqui lundi.

« J’ai pensé à voix haute ce matin. Qu’on me comprenne bien, on n’entreprend pas un exercice au gouvernement suite à ça », a-t-il lancé en point de presse à Amqui.

En matinée, en entrevue à Radio-Canada, M. Bonnardel avait mentionné cette stratégie. « Il y a un geste, je pense à voix haute, si ces personnes sont atteintes de troubles de santé mentale, le suivi a été bien fait par les médecins ? Et par la suite, est-ce que ces personnes peuvent obtenir un permis de conduire ? », a-t-il affirmé.

« Il faut regarder ça de façon froide. […] Est-ce que c’est quelque chose de faisable ? Face à un diagnostic X, est-ce que c’est quelque chose que l’on peut faire pour protéger [la population] ? », a dit M. Bonnardel.

« Je ne veux pas aller trop loin dans ma réflexion, mais quand on a un véhicule entre les mains, vous le savez, qu’on soit sous l’influence de l’alcool, de la drogue ou d’une médication X qui peut causer problème et emmener ce cas de folie comme on a vu [lundi], problème en présumant que c’est dû à ça. […] il faut peut-être se pencher sur certaines situations pour voir comment, de quelle façon on peut empêcher ça », a-t-il expliqué.

Mais cette réflexion n’aura pas lieu, a tranché le ministre quelques heures plus tard. « C’est un exercice qu’on n’entreprend pas. On m’a posé deux fois la question, et j’ai répété deux fois en disant : je pense à voix haute. […] Mais ce n’est pas un exercice que le gouvernement va entamer. »

Prémédité

Selon les policiers, le geste serait prémédité et les victimes ont été choisies au hasard. « C’étaient des piétons qui marchaient sur le bord de la 132 des deux côtés de la route, sur une certaine distance », a indiqué le sergent Claude Doiron, porte-parole de la SQ.

Le ministre Bonnardel a fait un parallèle entre l’attaque de lundi et « l’autobus bélier à Laval qui a tué des enfants ». « On devra faire un exercice par la suite pour essayer de comprendre, et pour essayer de rassurer la population. Je reste inquiet face à deux cas comme ça, [lundi] et Laval », a-t-il dit.

Il s’est également demandé si la pandémie a « exacerbé » les cas de santé mentale. « Je pense que oui. Je ne veux pas dire que c’est la faute de la pandémie, mais on dirait que ça a exacerbé plusieurs cas », a-t-il dit.

La classe politique ébranlée

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a de son côté voulu souligner la réaction exemplaire du réseau de la santé au drame. « Je veux passer le message que le réseau de la santé a très bien réagi. On [l’a vu] avec l’avion d’urgence, alors je veux juste dire merci au réseau », a-t-il affirmé à son arrivée en commission parlementaire.

« Je pense que tout le monde a été frappé. On avait été frappés il y a quelques semaines, quand est arrivé l’autre évènement [à Laval]. Mes pensées sont avec les familles parce que c’est excessivement triste. On ne voudrait jamais vivre ça », a souligné le ministre Dubé.

Les partis d’oppositions croient tout de même que l’attaque qui a eu lieu à Amqui force un débat de société. « On doit se pencher sur la haine, la place grandissante de la haine dans notre société », a déploré le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon. « Ça fait deux fois que de la violence aussi gratuite coûte des vies. On est prêts à se pencher sur toutes les options, mais il faut le faire également avec rigueur, là, c’est-à-dire qu’on ne peut pas juste lancer des solutions sans avoir étudié exactement de quoi il en retourne », a-t-il affirmé en point de presse.

Le chef par intérim du Parti libéral, Marc Tanguay, veut également une « réflexion collective ». « Ce qui est arrivé à Amqui, c’est bouleversant, ça vient bouleverser une communauté tissée serrée, communauté paisible. Ça amène nécessairement plein de questions. Qu’est-ce que, collectivement, on pourrait faire pour faire en sorte de que de telles tragédies n’aient pas lieu ? On se rappelle ce qui s’est passé plus récemment à Laval, et maintenant, il y a Amqui », a-t-il déploré.

Il croit qu’il faut trouver des solutions pour éviter « d’échapper » des personnes, agir avant qu’elles ne commettent l’irréparable. « Rendu là, quand la personne, on l’a échappée collectivement, et elle est à bord de son véhicule et décide de faire ce qu’on a vu de très bouleversant [lundi], rendu là, je vous dirais qu’il est presque trop tard. Alors, il faut travailler en amont. Et puis, encore une fois, c’est un dossier délicat. On parle de santé mentale, mais je pense qu’on doit avoir une conversation là-dessus », a-t-il dit.

Est-ce qu’il y a un lien à faire entre ce genre de gestes et la pandémie qui a durement affecté la santé mentale de plusieurs Québécois ? Le leader parlementaire de Québec solidaire, Alexandre Leduc, croit de son côté qu’il « faut se poser ce genre de questions ». « Il faut traiter de front cet enjeu. Les gens du Québec s’attendent à ce qu’on en fasse plus pour la santé mentale », a-t-il dit.

Avec Fanny Lévesque