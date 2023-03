(Sherbrooke) Le Parti québécois présentera finalement son « budget de l’an 1 » en juin, après un an de retard. Il lance également trois autres « chantiers » sur l’indépendance, la citoyenneté et l’immigration, qui porteront ses fruits d’ici 2026 pour préparer le parti à la prochaine bataille électorale.

Le premier exercice entamé par le PQ sera celui du budget de l’an 1, qui reprend la méthodologie qu’a utilisée le premier ministre François Legault lorsqu’il a mené cet exercice en 2004 lorsqu’il était encore indépendantiste.

Une première version devait être dévoilée en juin 2022, puis lors de la campagne électorale, mais elle a été envoyée au recyclage en raison de la crise de l’inflation, a expliqué le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon en point de presse à Sherbrooke. La version 2,0 de ce document présentera toutefois un deuxième scénario basé sur les choix différents que ferait le Parti québécois s’il était au pouvoir, a-t-il rappelé en marge du congrès du Parti qui se déroule samedi.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER DU PQ Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon

Lors de ce congrès, M. Plamondon fera face à un vote de confiance. Le PQ a obtenu le pire résultat de son histoire et n’a fait élire que trois députés, mais la remontée dans les sondages de la formation politique nourrit l’espoir des militants. Il promet de la constance, de la persévérance et de la cohérence, qui « définissent » son action politique.

La stratégie de M. St-Pierre Plamondon : renforcer l’argumentaire indépendantiste du PQ pendant que la Coalition avenir Québec cumule les échecs dans ses négociations avec Ottawa.

Poids des échecs

« On va laisser le bilan s’alourdir et le temps faire son œuvre. Le poids des échecs qui s’accumulent et qui ont un impact direct. Le réseau de santé, s’il manque 5 milliards par année, ça fait une différence immense. Le poids de ces échecs pèse de plus en plus lourd », a-t-il expliqué. Cette position « est de plus en plus indéfendable » pour François Legault, a ajouté M. St-Pierre Plamondon.

Après le budget de l’an 1, M. St-Pierre Plamondon doit publier en 2024 une « réponse » à l’Initiative du siècle, « l’objectif du gouvernement canadien d’avoir 100 millions de Canadiens en 2100, un projet fortement idéologique créé avec la firme McKinsey et qui a un impact irréversible sur le poids politique du Québec et sur l’avenir du français », a-t-il déploré.

Puis, au début de l’année 2025, il diffusera un « exercice de question-réponse sur ce qui a de fondamentale et d’essentiel sur les questions légitimes de la population quant à notre projet », calqué sur la démarche de l’Écosse, qui a produit des « cahiers accessibles à la population qui répondent en des termes simples sur l’intérêt du projet d’indépendance ».

Et finalement, en 2026, année électorale, le PQ veut présenter sa propre définition de la citoyenneté d’un Québec indépendant.