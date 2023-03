Dans une déclaration transmise par son attachée de presse, Christian Dubé a dit que si le gouvernement fédéral voulait réellement servir le Québec, il devrait bonifier ses transferts, et non les dépouiller.

Ottawa doit envoyer plus d'argent, pas moins, estime Dubé

(Québec) Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, exhorte le gouvernement fédéral à offrir plus d’argent aux provinces en santé, et non moins comme le ministre Jean-Yves Duclos l’a annoncé vendredi matin.

La Presse Canadienne

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a déclaré qu’il conserverait plusieurs dizaines de millions de dollars destinés aux provinces, en raison de leur recours au privé pour des services de télémédecine.

Sur les 82 millions qu’Ottawa a retranchés aux provinces, 41 millions sont retirés au Québec. En conférence de presse, M. Duclos a été incapable d’expliquer pourquoi le Québec, dont la population représente 23 % de celle du pays, subit la moitié de l’impact.

Dans une déclaration transmise par son attachée de presse, le ministre Dubé a dit que si le gouvernement fédéral voulait réellement servir le Québec, il devrait bonifier ses transferts, et non les dépouiller.

Il a fait valoir que le secteur privé devait être sollicité pour « être complémentaire » avec le secteur public.

Cela permet d’offrir plus de soins à la population, a-t-il argué.

« Nos ententes avec certaines cliniques médicales privées durant la pandémie, qui ont permis de faire plus de 150 000 chirurgies gratuitement aux Québécois, en sont un bon exemple », a soutenu le ministre.

« Maintenant, la santé est de compétence exclusive du Québec. S’il veut servir les Québécois, nous estimons que le gouvernement fédéral devrait davantage mettre d’argent sur la table plutôt que d’en enlever. Nous allons gérer. »

M. Duclos a souligné que les provinces qui apportent des correctifs pourront récupérer ces sommes lors des deux prochaines années.