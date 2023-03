Transferts en santé

Ottawa doit envoyer plus d'argent, pas moins, estime Dubé

(Québec) Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, exhorte le gouvernement fédéral à offrir plus d’argent aux provinces en santé, et non moins comme le ministre Jean-Yves Duclos l’a annoncé vendredi matin.