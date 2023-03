La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, devance son retour de voyage en Europe d’une journée en raison de la crise et des files d’attente qui s’accumulent dans les succursales de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

C’est le cabinet de Mme Guilbault qui a confirmé mardi l’information. Celle-ci avait d’abord été rapportée dans une chronique de La Presse en début de journée. On ignore pour le moment si la ministre a prévu une conférence de presse ou une visite publique. Son attaché de presse, Louis-Julien Dufresne, affirme toutefois que la situation devrait évoluer dans les prochains jours.

Le voyage en Europe de la vice-première ministre avait débuté le 1er mars, avec pour objectif de se documenter sur les mécanismes de financement en transport collectif, notamment à Paris. Elle devait rentrer en milieu de semaine, mais a préféré revenir au Québec dès maintenant pour contribuer à résoudre la crise de service à la clientèle, qui affecte durement la SAAQ et sa réputation auprès du public.

Dimanche, la SAAQ avait annoncé que 150 employés, des travailleurs provenant d’autres secteurs, seraient réaffectés à l’accueil des clients et à l’aide à l’inscription en ligne. Des employés à la retraite pourraient aussi être mis à contribution. Ils devaient recevoir une formation « accélérée » dès lundi, afin d’être en poste à compter du 13 mars. Sept centres de service devraient recevoir ces nouvelles ressources.

Selon l’affluence, les heures d’ouverture seront devancées le matin et prolongées en fin de journée. Des services seront également offerts sur rendez-vous les fins de semaine.

Rappelons qu’une capacité d’accueil quotidienne de chaque centre de service est aussi diffusée depuis lundi sur le site web de la SAAQ, qui envisage également d’implanter des abris chauffés dans certaines succursales pour les personnes attendant à l’extérieur. Des bornes numériques libre-service ont aussi été ajoutées dans certains points de service.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Une file d’attente était présente mardi matin devant les bureaux de la SAAQ sur Henri-Bourassa, à Montréal.



« J’espère qu’avec les mesures, […] la situation se résorbera », avait alors souhaité Mme Guilbault. « Ce qu’on a vu dernièrement dans des succursales de la SAAQ, c’est inacceptable. […] La direction est elle aussi consciente que la situation ne tient plus », avait-elle insisté.

Alerte à l’hameçonnage

La SAAQ a par ailleurs lancé mardi une « alerte à l’hameçonnage » devant des cas de fraudes en lien avec la crise qui se multiplient depuis quelques jours. « La fermeture de nos succursales du 26 janvier au 20 février a affecté plusieurs automobilistes du Québec. Pour nous excuser, nous vous remettons un crédit. Répondez OUI pour l’obtenir », est-il notamment écrit dans un message texte qui circule de plus en plus.

De longues files d’attente constituées de clients en colère ont encore été observées devant des succursales de plusieurs régions du Québec, en début de semaine. La plateforme numérique de la SAAQ devait permettre aux clients d’effectuer la plupart des transactions en ligne. Depuis son lancement le 20 février, 103 000 Québécois ont réussi à l’utiliser parmi les 335 000 clients servis.

Lundi, le syndicat représentant 2200 employés de la SAAQ a soutenu que la direction avait été prévenue par des employés que la transition numérique devrait être plus « graduelle », en s’en prenant à la « mauvaise planification » du gouvernement.

« On n’a pas fait la communication nécessaire, on n’a pas donné la formation requise. Nos membres avaient pourtant avisé les gestionnaires qu’on n’était pas prêts à arriver avec cette transition-là, du jour au lendemain, qu’on s’en allait dans le mur. Mais personne ne nous a écoutés, et vous voyez le résultat », a martelé le président du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), Christian Daigle.

Avec La Presse Canadienne