(Ottawa) Justin Trudeau annonce la création d’un poste de rapporteur spécial sur l’ingérence étrangère, l’ouverture d’une enquête – à huis clos –, et le lancement de consultations sur la création d’un registre d’agents étrangers. Il n’est pas encore question, à tout le moins pour l’instant, de lancer l’enquête publique que lui réclame à cor et à cri l’opposition.

Le premier ministre s’en remettra à un « éminent Canadien » pour le conseiller sur la pertinence de tenir, ou pas, une enquête publique sur l’ingérence étrangère dans les deux dernières élections fédérales, en 2019 et en 2021.

Le rapporteur indépendant « sera doté d’un vaste mandat afin de formuler des recommandations spécialisées sur la protection de notre démocratie », a-t-il annoncé en compagnie d’un quatuor de ministres en conférence de presse au parlement, lundi.

« Certains soutiennent qu’une enquête publique est la prochaine étape nécessaire », et « d’autres ont souligné les failles et les défis » d’un tel exercice, mais « qu’il s’agisse d’une enquête ou d’un contrôle judiciaire, et peu importe quelle pourrait être la portée de ce travail », les libéraux s’y plieront, a-t-il promis.

Le premier ministre a aussi demandé à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement ainsi qu’au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, dont il nomme les membres, le mandat d’étudier l’enjeu.

Ce comité est présidé par le libéral David McGuinty, et composé de trois libéraux, deux conservateurs, un bloquiste, un néo-démocrate et une sénatrice indépendante. Tous ont une habilitation de sécurité de niveau « Très secret » et ils sont tous astreints au secret à perpétuité.

À ces deux mesures s’ajoute le lancement officiel de consultations entourant la mise sur pied d’un registre d’agents étrangers, à l’image de ce qui se fait aux États-Unis ou encore en Australie. Le gouvernement a déjà exprimé un avis favorable à ce sujet.

Ceux qui espéraient une décision définitive du premier ministre en ce qui a trait à l’ouverture d’une enquête publique et indépendante sur l’ingérence étrangère dans les élections canadiennes restent donc possiblement sur leur appétit.

Les libéraux bombardés de questions

Le premier ministre n’était pas à la période des questions en Chambre, plus tôt, lundi, pour essuyer les tirs nourris des députés de l’opposition.

Après deux semaines de relâche parlementaire, et à l’aune des révélations qui ont défrayé la chronique tandis que les élus étaient dans leurs terres, l’ingérence étrangère a sans surprise été au cœur des échanges dans l’édifice de l’Ouest.

« Savoir si le résultat des dernières élections aurait été le même n’est pas la question. À partir du moment où l’intégrité du processus démocratique est menacée, c’est notre responsabilité à tous en cette Chambre de nous porter à sa défense », a tonné le leader parlementaire du Bloc québécois, Alain Therrien.

Avant lui, le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, attaquait déjà, de manière préventive, l’annonce de Justin Trudeau.

« Cela fait 10 ans qu’il est au courant que Pékin s’ingère dans les élections pour l’appuyer, par le truchement de dons à la Fondation [Pierre Elliott] Trudeau. Voici qu’il va annoncer quelque chose », a-t-il raillé.

« Nous savons qu’il va probablement essayer de balayer ça sous le tapis en désignant un initié de l’establishment libéral pour diriger un processus secret qui ne permettra jamais d’avoir la vérité », a enchaîné le leader de l’opposition.

Il faisait référence à la nomination de Morris Rosenberg, ancien directeur général de la Fondation, pour la rédaction du rapport sur l’évaluation du Protocole public en cas d’incident électoral majeur.

Rendu public la semaine dernière, le rapport conclut qu’il y a eu des incidents d’ingérence étrangère dans le processus électoral, mais pas assez grave pour en avertir le public, ni pour influencer le résultat de l’élection de 2021.

Dans une entrevue diffusée dimanche sur les ondes de CTV News, l’auteur du document a affirmé que l’option d’une enquête publique devrait « être sur la table », en spécifiant que sa portée devrait néanmoins être cernée adéquatement.