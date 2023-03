Éducation et santé

Legault veut changer la gestion

D’importants changements sont à venir dans la gouvernance et la gestion des deux plus gros réseaux publics, la santé et l’éducation. En entrevue avec La Presse, le premier ministre François Legault a expliqué vouloir donner à Québec le pouvoir d’intervenir davantage, sans « tout centraliser », au cours de son deuxième mandat.