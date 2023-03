Ingérence électorale de la Chine

L’opposition unie derrière l’idée d’une enquête publique

(Ottawa) Justin Trudeau est de plus en plus isolé : après les bloquistes et les néo-démocrates, voici que les conservateurs réclament une enquête publique sur l’ingérence chinoise dans les élections fédérales de 2019 et 2021. Malgré la pression, le premier ministre résiste toujours.