(Montréal) Un dernier hommage sera rendu samedi à l’ex-ministre caquiste Nadine Girault, morte à l’âge de 63 ans des suites d’un cancer du poumon le mois dernier.

Ses funérailles seront célébrées en privé dès 14 h au salon Les Espaces Memoria, à Laval, où les proches pourront honorer une dernière fois sa mémoire.

Le premier ministre François Legault prévoit assister aux obsèques. Il doit s’adresser brièvement aux médias avant le début de la cérémonie.

Vendredi, au même endroit où auront lieu les funérailles, les membres du public pouvaient offrir leurs condoléances à la famille et aux proches de l’ancienne politicienne.

Élue députée de Bertrand dans les Laurentides en 2018, Mme Girault a été ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ainsi que de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, au cours du premier mandat du gouvernement Legault.

En juillet dernier, Mme Girault avait annoncé qu’elle ne serait pas sur les rangs aux élections d’octobre 2022 en raison de son état de santé.

Avant de faire son entrée en politique avec la Coalition avenir Québec, Mme Girault a occupé des postes de gestion, notamment à la Banque Royale, la Banque de Montréal et chez Desjardins, en plus d’avoir siégé à plusieurs conseils d’administration.