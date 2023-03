Une série de reportages du réseau Global et du quotidien The Globe and Mail ont détaillé des tentatives d’ingérence orchestrées par la Chine au cours des deux dernières campagnes électorales fédérales.

(Ottawa) Le bureau de la commissaire aux élections fédérales passe en revue des plaintes reçues au cours des dernières semaines au sujet d’allégations d’ingérence étrangère.

« Cette analyse est en cours au moment où je vous parle », a indiqué jeudi la commissaire Caroline Simard en ouverture de témoignage devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

Mme Simard a assuré que l’exercice mené par son bureau était impartial et indépendant du gouvernement au pouvoir. « Je suis saisie de l’importance de cet enjeu et du besoin de rassurer les Canadiens et les Canadiennes dans les circonstances exceptionnelles actuelles », a-t-elle dit.

La commissaire a précisé que le but de l’analyse des plaintes était de déterminer si les allégations sont fondées en vertu de la Loi électorale du Canada. Elle a signalé que cela ne lui permettrait toutefois pas de trancher sur la validité de résultats électoraux.

Le comité parlementaire étudie les allégations d’ingérence étrangère dans les élections de 2019 et 2021. Mme Simard fait partie d’une série de témoins qui défileront devant les élus fédéraux jeudi, en compagnie notamment du chef du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) David Vigneault.

Comparaissant aux côtés de Mme Simard, le directeur général des élections, Stéphane Perrault, a mentionné que les questions soulevées dans un récent reportage du quotidien The Globe and Mail étaient « extrêmement préoccupantes pour notre démocratie et notre souveraineté ».

Il a toutefois affirmé qu’il n’était pas en mesure de s’avancer sur l’exactitude de l’article puisque les informations rapportées ne lui ont pas été communiquées. Il a néanmoins invité les députés à considérer le reportage avec « une certaine prudence ».

Dans les derniers mois, la pression s’est accrue sur le gouvernement de Justin Trudeau pour qu’il donne plus d’information sur la façon dont Ottawa répond aux menaces que pose l’ingérence étrangère.

Une série de reportages du réseau Global et du quotidien The Globe and Mail ont détaillé des tentatives d’ingérence orchestrées par la Chine au cours des deux dernières campagnes électorales fédérales. Ces allégations ont été évoquées dans des fuites anonymes aux médias provenant de sources dans des agences canadiennes de sécurité.

Le comité a entendu mercredi la conseillère à la sécurité nationale du premier ministre, Jody Thomas, et des membres d’un groupe de travail qui fournissent aux fonctionnaires de l’information sur les menaces possibles aux élections.

À cette occasion, le député néo-démocrate Peter Julian a présenté une motion visant à demander la tenue d’une enquête publique sur l’ingérence étrangère aux élections fédérales de 2019 et de 2021, ce que le Bloc québécois et les conservateurs souhaitent également.

Les bloquistes ont toutefois mis de l’avant leur propre motion à cet effet, laquelle précise que la nomination du commissaire responsable de l’enquête devrait survenir à la suite d’une entente entre tous les partis.

Les deux motions devraient être débattues plus tard jeudi.

Le premier ministre Justin Trudeau n’a, jusqu’à présent, pas complètement écarté la possibilité d’une enquête publique et indépendante, mais n’a pas semblé chaud à l’idée.

Il a souligné que l’étude du comité parlementaire se déroule publiquement, y compris les témoignages de conseillers gouvernementaux en renseignement.

Mercredi, il a néanmoins affirmé être « toujours ouvert à en faire plus » pour rassurer les Canadiens que les institutions sont « robustes et outillées pour contrer l’ingérence étrangère ».

M. Trudeau a rappelé au cours des derniers jours que son gouvernement a mis sur pied un comité de surveillance des élections et que ce dernier a conclu que l’intégrité des deux dernières élections générales a été préservée malgré des tentatives d’ingérence.