(Québec) Les passes d’armes entre la Ville de Québec et le gouvernement ont semblé affaire du passé jeudi, lors d’une cérémonie où Bruno Marchand et François Legault sont apparus tout sourire devant les journalistes.

Comme il est de coutume après des élections québécoises, le premier ministre a été fait maire honoraire de Québec. La charte de la Ville prévoit en effet que « tout nouveau premier ministre du Québec, le plus tôt possible après son assermentation, est reçu à l’hôtel de ville de la capitale pour en être fait maire honoraire ».

« C’est ici à Québec que tout a commencé. Champlain, 1608. Ça fait 415 ans. Ça a commencé ici, l’histoire de notre nation », a dit François Legault dans un discours. « Et 415 ans plus tard, notre nation est forte. On parle toujours français et on a ici notre capitale nationale. »

Devant les journalistes, les deux élus ont apparu filer la parfaite entente. Le contraste était saisissant avec le début du mandat de Bruno Marchand. Il y a un an, en mars 2022, le nouveau maire, piqué par les déclarations d’élus caquistes de la région de Québec sur le projet de tramway, avait fait une sortie en règle, demandant à la CAQ de « s’élever ».

Les choses ont bien changé depuis. Le ton est beaucoup plus conciliant depuis des mois. La cérémonie de jeudi en était la plus récente démonstration.

Le premier ministre est arrivé à l’hôtel de ville à l’heure pile puis a servi une franche accolade au maire Marchand. Il a lancé une phrase sur le beau temps. « Tout est blanc dehors ! » a lancé François Legault.

Lorsque Bruno Marchand signait la déclaration faisant du premier ministre le maire honoraire, celui-ci lui a donné une tape dans le dos, puis a lancé « Fais ça comme il faut ». Puis les deux hommes se sont rassemblés sous un tableau de Riopelle pour un « entretien de courtoisie », c’est-à-dire une courte conversation filmée par les caméras de télévision. « Moi aussi j’en ai un Riopelle », a lancé François Legault, avec l’air badin.

Les deux hommes ont ensuite entamé une rencontre d’une heure sur leur vision de la capitale. « Ce qu’on veut faire de notre capitale nationale c’est une deuxième métropole », a rappelé M. Legault. « On veut doubler le pourcentage d’immigrants qui viennent à Québec, pour que ça représente au moins le pourcentage que représente la population de Québec. »

Le premier ministre et le maire de Québec doivent répondre aux questions des médias au sortir de leur rencontre.

Il sera intéressant de voir s’ils ont discuté de l’importance de Québec comme lieu officiel de réunions au sommet de l’État. Le maire de Québec avait dénoncé en janvier la décision de François Legault de tenir des rencontres à Montréal plutôt que dans la capitale, notamment avec Justin Trudeau et les chefs des partis d’opposition.