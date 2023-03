Travailleurs étrangers temporaires

Le nombre d'accidents de travail explose

(Québec) Les employeurs québécois assoiffés par la pénurie de main-d’œuvre continueront de se tourner vers les travailleurs immigrants temporaires dans les prochaines années, et leur nombre, en hausse de 65 % entre 2019 et 2022, croitra davantage dans le futur, croit le ministre du Travail Jean Boulet. Mais la quantité d’accidents de travail a plus que doublée sur la même période.