PHOTO KIICHIRO SATO, ASSOCIATED PRESS

TikTok ne pourra plus être installé sur les appareils des Communes

(Ottawa) À compter de vendredi, les députés fédéraux et le personnel politique de la Chambre des communes ne pourront plus installer l’application TikTok sur leurs appareils.

Les utilisateurs parlementaires ont reçu lundi un message dans lequel ils ont été informés qu’à compter du vendredi le 3 mars à 21 h, l’application TikTok ne pourra plus être installée sur les appareils gérés par la Chambre des communes, a signalé Amélie Crosson, du bureau du président de la Chambre, Anthony Rota.

À partir de ce moment, « il sera impossible d’accéder à l’infrastructure parlementaire ou aux services numériques internes à partir de tout appareil sur lequel l’application sera encore installée », a-t-elle ajouté dans un courriel envoyé à La Presse.

Le gouvernement fédéral a annoncé lundi que la populaire application de partage de vidéos du géant chinois ByteDance devrait être supprimée des appareils mobiles de la fonction publique en raison du risque de sécurité « inacceptable » qu’elle représente.

Le Parti conservateur n’avait pas attendu pour agir. « Le chef et tous les membres du caucus conservateur suspendront leurs comptes TikTok », a affirmé lundi Sebastian Skamski, directeur des relations médias. Le compte de Pierre Poilievre a rapidement été désactivé, lundi.

Celui du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a également disparu.

Et « pour des raisons de sécurité et afin de nous conformer à la directive de la Chambre des communes, tous les députés et le personnel du Bloc québécois supprimeront l’application TikTok de leurs appareils gérés par la Chambre », a indiqué mardi la formation politique sur un autre réseau social, Twitter.

Le compte du leader néo-démocrate Jagmeet Singh, fervent utilisateur de la plateforme qu’il a beaucoup utilisé pour se faire connaître par la population, est toujours actif. Le dirigeant compte cependant « prendre une pause » de ce réseau, a indiqué une porte-parole.

La Chambre des communes n’a pas autorité sur les appareils mobiles personnels des députés et du personnel politique.

L’application aussi interdite à Québec

Le gouvernement québécois a aussi banni l’installation et l’utilisation de TikTok pour ses fonctionnaires. La mesure a été décrétée lundi par le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, et prend effet à compter de ce mardi.

« Il s’agit d’une interdiction de nature préventive. Aucune preuve ne démontre qu’un pays étranger espionnerait les employés de l’État au moyen de cette application », a-t-on précisé par voie de communiqué au bureau du ministre Caire.

Un choix personnel

Tant à Ottawa qu’à Québec, aucune directive n’a été émise pour les utilisateurs privés. Les citoyens canadiens devraient être libres de « faire leurs propres choix », mais cette « première étape significative » les incitera peut-être à « réfléchir à leur propre sécurité », s’est contenté d’affirmer Justin Trudeau, lundi.

De son côté, TikTok a réagi en affirmant qu’il était « curieux » de voir Ottawa bloquer son application « sans citer de problème de sécurité précis, sans nous contacter pour poser des questions, et peu après l’introduction d’interdictions semblables par l’Union européenne et les États-Unis ».

Avec Vincent Larin, La Presse