(Québec) Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a déposé jeudi le projet de loi 12, qui prévoit qu’un enfant né du viol pourra à l’avenir s’opposer à sa filiation avec l’agresseur et qui rend « cet agresseur responsable de contribuer à satisfaire » à ses besoins.

D’autre part, Québec propose dans son projet de loi d’encadrer la gestation pour autrui, c’est-à-dire le recours aux mères porteuses. Ces deux enjeux, totalement distincts, s’inscrivent dans ce nouveau volet de l’immense chantier qu’est la réforme du droit de la famille. M. Jolin-Barrette avait accepté en juin dernier de scinder le projet de loi 2, une volumineuse pièce législative de 360 articles, afin d’adopter les articles concernant l’identité de genre avant la fin de la législature. Le projet de loi 12, déposé jeudi, est la suite de cette vaste réforme.

Dans le préambule de la loi, que le ministre de la Justice présentera en point de presse en fin d’avant-midi, jeudi, le gouvernement explique « le projet de loi permet à un enfant, lorsqu’il est issu d’une agression sexuelle, de contester sa filiation avec l’agresseur ou de s’opposer à ce qu’une telle filiation soit établie. Il rend de plus cet agresseur responsable de contribuer à satisfaire aux besoins de l’enfant, par le paiement d’une indemnité à la personne victime de l’agression sexuelle ».

La semaine dernière, M. Jolin-Barrette avait annoncé à Océane (nom fictif) qu’il avait été particulièrement touché par son histoire, racontée par la chroniqueuse Isabelle Hachey de La Presse. En 2019, alors qu’elle n’avait que 17 ans, la jeune femme a été violée par son colocataire et elle est tombée enceinte. L’agresseur, qui est aujourd’hui en prison et dont le nom a été inscrit au registre des délinquants sexuels à perpétuité, se bat pour être reconnu comme le père du garçon d’Océane et veut s’impliquer dans sa vie, contrairement aux volontés de la mère.

« Je tenais à vous le dire personnellement : grâce à vous, grâce au fait que vous ayez dénoncé, on va changer les lois, on va changer les façons de faire. Ça ne pourra plus arriver », avait annoncé Simon Jolin-Barrette à Océane, comme l’a rapporté La Presse samedi dernier.

Protéger les mères porteuses

Par ailleurs, le projet de loi 12 déposé par Simon Jolin-Barrette s’attaque à la question du recours aux mères porteuses. À l’heure actuelle, les contrats signés entre des mères porteuses et des parents d’intention sont invalides au Québec, où le Code civil les considère comme « nuls de nullité absolue ».

Le gouvernement propose de reconnaître « la grossesse pour autrui et [de l’encadrer] afin de protéger les intérêts de l’enfant et de protéger les mères porteuses dans le cadre d’une telle grossesse ».

Le projet de loi prévoit entre autres « l’obligation de conclure une convention de grossesse pour autrui avant le début de la grossesse ainsi que l’obligation d’obtenir, après la naissance de l’enfant, le consentement de la personne qui lui a donné naissance à ce que le lien de filiation avec l’enfant soit établi exclusivement à l’égard des parents d’intention ».

« Le projet de loi permet l’établissement légal de la filiation d’un enfant issu d’un tel projet parental lorsque toutes les parties à la convention sont domiciliées au Québec à la condition, notamment, que la convention soit conclue par acte notarié en minute après la tenue d’une séance d’information sur les implications psychosociales et sur les questions éthiques que le projet parental implique », précise-t-on dans le préambule du projet de loi 12.