(Ottawa) Fermer le chemin Roxham, c’est ce que « nous voulons tous », mais la solution passe par la renégociation de l’Entente sur les tiers pays sûrs, insiste Justin Trudeau, qui fait face à une pression accrue de la part de François Legault à Québec et de Pierre Poilievre à Ottawa.

Après avoir reçu une missive de son homologue québécois l’exhortant à mettre fin aux arrivées irrégulières de migrants au chemin Roxham, puis s’être fait sommer par le chef de l’opposition officielle de fermer d’ici 30 jours le passage de la Montérégie, le premier ministre a plaidé qu’il n’existait pas d’issue facile.

« Fermer Roxham Road, c’est ce que nous voulons tous. Mais il n’y a pas de solution simpliste là-dedans », a-t-il martelé mercredi en point de presse du côté de l’Ontario, en réitérant qu’il était essentiel, pour régler cet enjeu délicat, de renégocier l’Entente sur les tiers pays sûrs avec les États-Unis.

« Est-ce que quelqu’un pourrait ériger des barricades et un grand mur ? Oui ; si Pierre Poilievre veut construire un mur au chemin Roxham, quelqu’un pourrait le faire. Le problème, c’est qu’on a 6000 kilomètres de frontière non militarisée avec les États-Unis », a-t-il poursuivi.

Sans s’avancer sur les changements qu’il souhaiterait voir dans le pacte bilatéral avec Washington, il a tout de même souligné que durant la pandémie de COVID-19, alors que la route était bloquée, il y avait en place « un modèle qui était raisonnablement efficace ».

Et on a réalisé de « réels progrès » dans les pourparlers qui durent depuis « plusieurs mois » avec les États-Unis, a affirmé Justin Trudeau, qui s’apprête à recevoir au Canada le président américain Joe Biden, quelque part en mars.

Le premier ministre a insisté sur le fait que le Québec collaborait de manière exemplaire dans ce dossier.

Fortes pressions

Mais à Québec, justement, François Legault tape du pied. En plus d’avoir envoyé dimanche une missive à son vis-à-vis au fédéral, il a publié une lettre ouverte dans le quotidien The Globe and Mail, qui est d’abord parue en ligne, mardi, puis dans l’édition papier ce mercredi.

Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, a fait écho à cette impatience, en sommant Justin Trudeau de fermer le chemin « d’ici 30 jours ». Le ministre fédéral de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, a rapidement balayé cette requête du revers de la main.

Car en l’absence d’un plan « pour en gérer les conséquences », bloquer le chemin Roxham « ne résoudra pas le problème », car « cela ne fera qu’encourager d’autres passages irréguliers », a-t-il dit dans une déclaration écrite transmise par son bureau.

Le ministre Fraser s’en est ensuite pris aux idées du chef de l’opposition officielle, qui sont « non seulement imprudentes », en plus de manquer « de profondeur et de compréhension », alors que le Canada « travaille à naviguer à travers une crise mondiale de migration ».

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) et le Bloc québécois réclament la suspension de l’Entente.

Le député bloquiste Alexis Brunelle-Duceppe se désole de voir la tournure que prend le débat entre le Parti conservateur et les libéraux.

« D’un côté, on a le chef conservateur qui demande de fermer le chemin Roxham sans préciser comment il le ferait et, de l’autre, on a un gouvernement qui détient le levier nécessaire pour résoudre cette crise, c’est-à-dire suspendre l’entente sur les tiers pays sûrs, et qui ne l’utilise pas », a-t-il déploré mardi.

Près de 40 000 personnes ont traversé irrégulièrement la frontière au chemin Roxham en 2022, du jamais vu.