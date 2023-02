(Ottawa) Le gouvernement Trudeau avait raison de recourir à la Loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin au convoi de la liberté et aux blocages de postes frontaliers ailleurs au pays en février 2022. Le juge Paul Rouleau a dit en arriver à cette conclusion « à contrecœur » dans son volumineux rapport de 2320 pages dévoilé vendredi.

À son avis, les critères « très stricts à respecter » pour recourir à cette législation d’exception « ont été remplis ». « Je ne suis pas parvenu facilement à cette conclusion, car à mes yeux, les faits qui la sous-tendent ne sont pas manifestes », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Le président de la Commission sur l’état d’urgence estime que ces manifestations constituaient bel et bien une menace à la sécurité nationale, même s’il n’y a pas eu de violence grave et généralisée. L’inquiétude du gouvernement sur l’apparition de nouveaux blocages de postes frontaliers, de voies ferrées ou de ports était également raisonnable, selon lui.

« Il se peut fort bien bien qu’on ait pu éviter une violence grave même sans la déclaration d’urgence, reconnaît-il. La possibilité qu’elle ait pu être évitée ne rend pas pour autant la décision erronée. »

Dans son rapport, il écrit que les organisateurs du convoi de la liberté avaient perdu le contrôle. Les nombreux camions s’étaient incrustés dans les rues du centre-ville de la capitale fédérale et constituaient un risque pour la sécurité des citoyens. Plus la manifestation durait, plus le risque de violence s’accentuait.

PHOTO ADRIAN WYLD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le juge Paul Rouleau

« Le Cabinet disposait de renseignements faisant état d’une menace de violence grave dans un but politique ou idéologique », constate-t-il. Il y avait des menaces envers les élus et des fonctionnaires, et certains manifestants commençaient à envisager « de plus en plus le recours à la violence » pour mettre fin aux mesures de santé publique contre la COVID-19.

Le juge donne en exemple le protocole d’entente de Canada Unity qui proposait de renverser le gouvernement avec l’aide de la gouverneure générale et le président du Sénat. Il note également les propos « de prise de pouvoir » tenus sur les réseaux sociaux par Patrick King, l’une des figures de proue de la manifestation, et les discours en ligne sur la tenue d’un « procès de Nuremberg 2,0 » avec des arrestations citoyennes de responsables de la Santé publique. La découverte d’une cache d’armes et de munitions au blocage de Coutts, en Alberta, a accentué les craintes « de violence grave dans un but politique ou idéologique. »

Le gouvernement avait donc raison de croire que « la vie, la santé et la sécurité des Canadiens étaient gravement en danger » et que la situation pouvait dégénérer, devenir dangereuse et ingérable, écrit-il.

« Le fait que les circonstances ont évolué au point où le Cabinet a raisonnablement cru nécessaire d’invoquer la Loi est regrettable, car à mon avis, la situation qui a mené à son invocation aurait probablement pu être évitée », a soutenu le juge Rouleau en conférence de presse

Il note la « série d’échecs » des forces policières qui ont contribué à rendre la situation au centre-ville d’Ottawa incontrôlable. « Des manifestations légales ont sombré dans l’illégalité, au point de provoquer une situation de crise nationale », souligne-t-il dans son rapport.

Il signale également l’« échec du fédéralisme » parce que les gouvernements n’ont pas réussi à mettre de côté leur partisanerie « au profit du bien commun ». L’inaction du premier ministre ontarien Doug Ford face au convoi de la liberté avait été soulignée à maintes reprises durant les audiences de la commission.

Il précise qu’il donne raison au gouvernement « avec réticence » puisque l’« État devrait généralement faire face à des situations de crise sans recourir à des pouvoirs d’urgence », sauf en de rares circonstances lorsqu’il n’est pas en mesure de « garantir la sécurité des citoyens et des biens ».

La contestation sociale due à la pandémie de COVID-19 était prévisible, selon lui, en particulier dans le contexte de la désinformation et de la mésinformation « si répandues aujourd’hui ». Si les corps policiers et les gouvernements s’y étaient mieux préparés et s’ils avaient mieux collaboré, le résultat aurait été différent.

Le juge Rouleau émet 56 recommandations, dont celle de moderniser la définition de l’état d’urgence dans la loi. Il estime que le gouvernement doit remplacer la définition de menace à la sécurité nationale qui s’applique au Service canadien du renseignement de sécurité de la Loi sur les mesures d’urgence par une nouvelle définition qui saisirait mieux les situations qui pourraient poser « un risque grave pour l’ordre public, aujourd’hui et dans un avenir prévisible ».

Les audiences de la Commission sur l’état d’urgence se sont étendues sur 36 jours l’automne dernier. Elle a entendu 50 experts et 76 témoins, dont le premier ministre Justin Trudeau et sept de ses ministres qui avaient défendu la décision du gouvernement. Cette enquête publique, dont le coût s’élève à 18,8 millions, est l’un des garde-fous inclus dans la loi afin que le gouvernement rende des comptes chaque fois qu’il déclare l’état d’urgence.

Le recours historique à la Loi sur les mesures d’urgence en février 2022 avait eu l’effet d’un électrochoc. Il avait mené à la plus vaste opération policière de l’histoire du pays à laquelle plus de 2000 policiers avaient participé pour déloger les manifestants qui paralysaient le centre-ville d’Ottawa depuis trois semaines.

Réactions

Le Bloc québécois, qui s’était opposé à la décision du gouvernement Trudeau d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence, a soutenu que le rapport Rouleau confirme qu’Ottawa avait d’autres options.

« On pense toujours que ce n’était pas nécessairement la bonne décision dans la mesure où d’autres choses auraient pu être faites pour régler la situation », a indiqué la leader adjointe du Bloc québécois, Christine Normandin.

« C’est pas une loi qu’on doit prendre à la légère. Dans ce contexte-là, je pense qu’on aurait pu au moins évaluer d’autres options et faire preuve de beaucoup plus de transparence aussi avant de recourir à la loi », a-t-elle ajouté.

Avec Joël-Denis Bellavance, La Presse