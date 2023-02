(Ottawa) Le ministre Marc Miller se réserve le droit de ne pas appuyer la réforme de la Loi sur les langues officielles lors du vote final si l’esprit du projet de loi est trop dénaturé par les amendements des partis d’opposition. Plusieurs députés libéraux du Québec, dont l’ex-ministre Marc Garneau, ont récemment tenté sans succès de retirer toute référence à la Charte de la langue française du texte législatif présentement à l’étude.

« Vous allez voir en temps et lieu », a-t-il répondu à un journaliste qui lui demandait s’il allait voter pour ou contre le projet de loi C-13. « Il reste encore des amendements à débattre et on va voir le produit final. »

Il pourrait ainsi aller à l’encontre du principe de solidarité ministérielle, en vertu duquel les membres du Cabinet doivent appuyer les décisions du gouvernement ou démissionner de leur poste si ce n’est pas le cas. La réforme de la Loi sur les langues officielles est d’ailleurs une promesse électorale des libéraux. Elle est attendue depuis longtemps par les communautés francophones et acadienne.

« Oui, c’est une promesse de campagne électorale, mais évidemment en minorité on ne contrôle pas la donne nécessairement, a fait valoir le ministre Miller. Il y a des amendements du Bloc [québécois], du Parti conservateur qui évidemment minent complètement l’esprit de la loi. »

Le Bloc québécois réclame notamment l’application de la Charte de la langue française du Québec aux entreprises privées de compétence fédérale. Celles-ci n’auraient donc plus le choix entre l’usage de l’anglais ou du français comme langue de travail en territoire québécois. Il s’agit d’une demande du gouvernement de François Legault.

Le Parti conservateur et le Nouveau Parti démocratique seraient prêts à l’appuyer, selon La Presse Canadienne. L’amendement pourrait donc être adopté étant donné que les libéraux sont minoritaires.

La question de la réforme de la Loi sur les langues officielles divise les libéraux. Récemment, l’ex-ministre Marc Garneau et le député Anthony Housefather ont tenté de faire retirer toute référence à la Charte de la langue française du projet de loi C-13, laquelle a été ajoutée par le comité des langues officielles à la suite d’une démarche du Bloc québécois. Cette reconnaissance de la loi 96, qui fait du français la seule langue officielle et commune au Québec, cautionnerait le recours à la disposition de dérogation, selon eux.

La députée Emmanuella Lambropoulos s’est attiré les foudres de plusieurs en tenant des propos jugés trompeurs sur l’effet de la loi 96 sur les anglophones au Québec. Elle a notamment affirmé devant le comité parlementaire qu’une citoyenne de sa circonscription ne pouvait plus se faire soigner en anglais à cause de cette loi adoptée par le gouvernement Legault.

« Notre travail est de défendre le français hors Québec d’abord et de nous assurer que les droits de la minorité anglophone ne soient pas bafoués en tentant d’avoir un pays bilingue », a indiqué M. Miller, qui représente la circonscription de Ville-Marie–Le Sud-Ouest–Île-des-Soeurs à Montréal.

Il a dit craindre également qu’une province anglophone puisse à son tour recourir à la disposition de dérogation pour imposer l’anglais dans les institutions fédérales sur son territoire, ce qui nuirait aux minorités francophones et acadienne.

Ses propos font écho à ceux de Marc Garneau dans une lettre ouverte publiée sur son site internet et dont La Presse a obtenu une copie. Celui-ci s’oppose à ce qu’une loi provinciale ait préséance de la sorte sur une loi fédérale.

Avec Joël-Denis Bellavance, La Presse