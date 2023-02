(Québec) Initialement promis pour la fête nationale l’an dernier, le Parti québécois (PQ) s’apprête finalement à déposer un budget de l’an 1, c’est-à-dire le portrait des finances d’un Québec souverain, lors de son congrès le 11 mars.

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon en a fait l’annonce mardi lors d’une mêlée de presse au Parlement. Il a également précisé que ce budget, dont le dernier avait été réalisé par son parti en 2005 sous la plume de l’actuel premier ministre François Legault, présentera deux portraits des finances publiques.

« On fera un exercice pro forma, mais [qui] sera ensuite jumelé à un exercice du Québec indépendant tel qu’il sera mis en place par le Parti québécois », a-t-il dit.

Plus précisément, un exercice pro forma consiste à établir le budget du Québec indépendant « si on faisait exactement les mêmes choix » que l’actuel gouvernement fédéral en matière de politiques publiques et fiscales. Le second exercice sera de présenter les finances d’un Québec gouverné par le Parti québécois, selon ses priorités.

Dans le dernier budget de l’an 1, présenté par le PQ il y a plus de 15 ans, François Legault estimait que les finances d’un Québec souverain seraient viables et que les gains de la souveraineté se chiffreraient à 17 milliards sur cinq ans. Lors de la dernière campagne électorale, M. Legault avait ironiquement affirmé qu’il avait « très hâte » de voir cette mise à jour du budget dans le contexte où « le Québec recevait 4 milliards par année de péréquation » en 2005, alors qu’il en reçoit désormais 13 milliards par année.