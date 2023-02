Lucien Koty et le chef conservateur Éric Duhaime lors de la conférence de presse annonçant sa candidature pour l’élection partielle dans la circonscription de Saint-Henri–Sainte-Anne.

Le Parti conservateur mise sur un ancien candidat, Lucien Koty, pour remporter la circonscription de Saint-Henri–Sainte-Anne.

Lucien Koty s’est présenté aux élections provinciales de 2022 sous la bannière conservatrice dans Verdun. Il était arrivé 5e, avec 1664 voix, soit 5 % des votes. La députée solidaire Alejandra Zaga Mendez, avait remporté la circonscription.

Il tentera à nouveau de briguer les suffrages, cette fois-ci dans Saint-Henri–Sainte-Anne, où le siège est vacant depuis le départ de l’ex-cheffe libérale Dominique Anglade en novembre.

M. Koty s’est engagé en politique, « car les convictions et les valeurs humaines et sociétales qui m’animent ont été profondément affectées depuis le début de la grande crise mondiale qu’est le COVID », avait-il déclaré.

« Ayant passé une partie de ma jeunesse dans des pays où les droits et libertés individuels sont régulièrement bafoués, j’ai vite compris que l’avenir de notre société n’est plus radieux et que je dois tout faire pour stopper sa descente aux enfers », peut-on y lire sur le site internet du Parti conservateur du Québec.

M. Koty travaille comme consultant en informatique depuis quatre ans. Originaire de Dasso au Bénin, Lucien Koty est arrivé au Québec il y a 30 ans. Il est titulaire d’un baccalauréat en sciences et technologie de l’Université du Bénin et d’une maîtrise en recherche opérationnelle de l’École Polytechnique de Montréal.