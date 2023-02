(Québec et Montréal) Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, la ministre de la Famille, Suzanne Roy, et le député de la circonscription de Sainte-Rose, Christopher Skeete, ont quitté le Parlement de Québec mercredi en direction de Laval, où un autobus a foncé sur une garderie, faisant deux morts et six blessés.

« [On va] coordonner le travail avec la Ville, avec les policiers, avec la Santé aussi. On va offrir aux parents toute l’aide qu’on est capable de leur donner », a déclaré le premier ministre François Legault en matinée.

Visiblement ébranlé, M. Legault a affirmé que « comme père de famille, je suis ébranlé et je trouve ça dur. Je peux comprendre l’angoisse [que les parents] vivent actuellement. Mes pensées sont vraiment avec les enfants, les parents et les employés » de la garderie.

Le premier ministre se rendra à Laval jeudi, accompagné des chefs des partis de l’opposition, « pour offrir tout (son) soutien aux familles et au personnel affecté par ce terrible drame ». « Il n’y a rien de plus cruel que de s’en prendre à nos enfants. Je ne cesse de penser aux familles et aux proches des enfants décédés, ainsi qu’aux personnes blessées. J’en profite pour souligner le travail des policiers, pompiers, ambulanciers et personnel de la santé. »

PHOTO SPENCER COLBY, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE François Legault

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a affirmé que « le périmètre de sécurité est mis en place ». « C’est terrible comme tragédie », a-t-il dit.

« On est avec les parents. On pense aux enfants qui sont au service de garde. On laisse nos enfants en toute sécurité au service de garde. On est extrêmement bouleversé par l’évènement. On va offrir les services nécessaires, que ce soit aux éducatrices, aux parents, et on est de tout cœur avec les familles », a quant à elle ajouté Suzanne Roy.

Au cabinet du ministre de la Santé, on indique que Christian Dubé s’est assuré que « toutes les équipes soient mobilisées » à l’hôpital de la Cité-de-la-Santé à Laval ainsi qu’au CHU Sainte-Justine. Le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carmant, a assuré que des équipes psychosociales étaient sur place pour aider les familles et les éducatrices dans ce drame.

« C’est bouleversant de voir ce qui s’est passé ce matin. Une tragédie […]. Nous voulons envoyer notre solidarité, nos prières également accompagnent les victimes et leurs proches », a déclaré le chef du Parti libéral du Québec Marc Tanguay. « Je suis sous le choc. C’est un geste inimaginable et j’ai le cœur gros pour les parents et les enfants touchés. Tout simplement horrible », a ajouté la députée Filomena Rotiroti.

« C’est l’incompréhension. La colère, aussi. Évidemment, on a un rôle comme Assemblée nationale de parler à l’unisson et de dire ce qu’on peut faire, ce qu’on peut amener comme soutien. On l’a tous fait. On va aider comme on peut. […] On est très bouleversés », a dit le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

« Des parents ce matin sont allés porter leur enfant à la garderie. Ils pensaient les laisser dans un milieu sécuritaire et ils ont en ce moment des nouvelles terribles. Je veux transmettre toute ma peine et mon soutien aux familles. Je pense aux enfants, à leurs parents, aux travailleuses de la garderie et aux premiers répondants qui sont sur les lieux », a ajouté Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire.

Un cauchemar ressenti partout

Partout dans la province, les maires et mairesses ont réagi avec émotion au drame, au cours de la journée.

Depuis Québec, le maire Bruno Marchand a d’abord parlé d’un « cauchemar ». « Toutes nos pensées sont dirigées vers Laval. Une pensée spéciale aux familles des blessés, aux enfants et au personnel de la garderie. C’est horrible, ce qui se passe. Le cœur de tous les parents de Québec s’est serré en pensant à ce que ces gens peuvent vivre », a-t-il écrit.

« C’est avec consternation qu’on apprend les détails du terrible incident s’étant produit à Laval ce matin. J’ai le cœur brisé en pensant aux tout-petits, à leur famille et aux éducatrices qui vivent une horrible épreuve. Il faut que la lumière soit faite sur ce drame. Courage », a de son côté évoqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante, sur son compte Twitter.

À Gaspé, le maire Daniel Côté, aussi président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), a dit envoyer ses pensées « envers la communauté lavalloise, particulièrement les familles directement impliquées ». Le maire de Terrebonne, Mathieu Traversy, et la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, ont aussi fait de même dans la foulée.

En ligne, la Fédération canadienne des municipalités (FCM) a souhaité « bon courage aux premiers intervenants et à toute la communauté qui doivent faire face à cette terrible situation ».

Plus tôt, le premier ministre Justin Trudeau s’était dit « dévasté » par le drame. « On espère que tout le monde va être correct. On est en train de suivre la situation de proche, mais je ne peux pas imaginer ce que ces parents sont en train de vivre présentement », a-t-il dit en mêlée de presse en marge de la rencontre hebdomadaire de son caucus. « En tant que gouvernement fédéral, on va être là si on peut aider, mais je sais que toutes les autorités et les premiers répondants sont en train de faire leur travail », a ajouté M. Trudeau.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a offert ses condoléances aux familles touchées par ce drame. « Je pense que, pour l’instant, ce que la situation commande est beaucoup de compassion, beaucoup d’empathie pour les gens de Laval en général, mais singulièrement pour les familles, a-t-il déclaré. Il n’y a rien de plus précieux dans nos cœurs à tous que les enfants. »

Avec Tommy Chouinard, Mélanie Marquis et Mylène Crête