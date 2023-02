Les partis d’opposition à l’Assemblée nationale estiment que le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, empiète sur une juridiction provinciale en demandant à ce que son gouvernement mette en place un décret pour mieux protéger le caribou forestier.

Marie-Ève Martel La Presse Canadienne

Le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, a indiqué en point de presse, mardi, ne pas être étonné puisque « la CAQ ne prend pas ses responsabilités » en la matière. L’élu a cependant affirmé qu’il préférerait voir le gouvernement provincial se saisir du dossier.

« On a toujours dit que le fédéral n’avait pas à se mêler des compétences québécoises. Or, la CAQ ne prend pas ses responsabilités. Ça fait combien de temps qu’on reporte les décisions à plus tard dans le dossier des caribous ? » a-t-il demandé.

Son chef, Paul St-Pierre Plamondon, a renchéri en indiquant que le gouvernement doit préparer un plan qui permettrait à la fois de protéger l’espèce sur le territoire de la province tout en tenant compte des intérêts économiques qui découlent du développement du secteur.

« On a une responsabilité sur la protection de la biodiversité à tous les égards, a poursuivi le député de Camille-Laurin. Si on agit intelligemment, on peut arriver avec des plans qui concilient le développement économique et la protection des espèces. Il n’y a pas de compromis à faire sur la protection de la biodiversité. »

Néanmoins, cette tâche revient au gouvernement provincial, a conclu M. St-Pierre Plamondon. « C’est au gouvernement de faire ses mesures et de nous arriver avec un plan, a-t-il affirmé. Tant qu’il n’aura pas bien fait ses devoirs, on continuera d’opposer l’un et l’autre. »

« Gênant »

Du côté de Québec solidaire, le co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois a qualifié de « gênant » pour François Legault l’ingérence d’Ottawa dans le dossier, mais estime que le premier ministre n’a que lui-même et son gouvernement à blâmer pour leur incurie en la matière.

« Pour moi, le nationalisme commence par protéger le territoire et les espèces qui y vivent, a expliqué le député de Gouin. Là, François Legault et son gouvernement se font empiéter dessus par le fédéral, mais ils en sont les seuls responsables, avec leur laxisme. »

Le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, s’est pour sa part contenté de rappeler que le dossier est de juridiction provinciale. « Le Québec a les compétences pour gérer ce dossier-là, a-t-il indiqué. Que le fédéral souhaite être mis au courant, je ne vois pas de problème, mais c’est un dossier qui doit se régler au Québec. »

Une stratégie en juin, assure Charette

En mêlée de presse à son entrée en Chambre, le ministre québécois de l’Environnement, Benoit Charette, s’est contenté de dire que le ministre Guilbeault « a sa stratégie et on a la nôtre ».

« Il est très au fait des éléments qu’on examine de notre côté », a-t-il indiqué, réitérant son engagement à respecter l’échéancier de juin qu’il s’était donné pour présenter une stratégie de protection du caribou forestier.

« On va arriver avec quelque chose. Dans l’intervalle, nous avons beaucoup de rencontres, notamment avec des communautés autochtones et d’autres parties prenantes », a-t-il dit.

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.