Séismes en Turquie et en Syrie

Le Canada « prêt à offrir de l’aide », assure Trudeau

Le Canada se tient prêt à fournir de l’aide à la suite de tremblements de terre désastreux qui ont frappé la Turquie et la Syrie, a déclaré lundi le premier ministre Justin Trudeau, alors que les autorités de ces pays ont signalé que plus de 3800 personnes étaient mortes et des milliers d’autres avaient été blessées.