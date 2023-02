Québécois dépeints comme « antimusulmans »

Le Bloc québécois réclame l’abolition du poste d’Elghawaby

(Ottawa) Le Bloc québécois joint sa voix à celles du gouvernement du Québec et du Parti conservateur du Canada pour réclamer la démission d’Amira Elghawaby et la suppression de son poste, malgré ses excuses. Le député néo-démocrate, Alexandre Boulerice, dénonce cette prise de position « insensée et déconnectée de la réalité des communautés musulmanes ».