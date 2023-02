(Ottawa et Québec) La nouvelle représentante fédérale de la lutte contre l’islamophobie s’est excusée d’avoir offensé les Québécois après sa rencontre avec le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. C’est insuffisant, réplique le gouvernement Legault, qui réclame toujours sa démission.

Amira Elghawaby a soulevé la controverse notamment pour avoir déjà écrit que la « majorité des Québécois » semblaient « influencés par un sentiment antimusulman ».

« Je suis convaincue, je sais et je le dis que les gens québécois ne sont pas racistes, a-t-elle déclaré en français à sa sortie de la rencontre. Ce n’était pas mon intention et, pour les blessures que j’ai faites avec mes mots, je m’excuse sincèrement. »

Elle avait auparavant présenté ses excuses en anglais au début de la rencontre en réponse aux questions de médias anglophones.

« En tant que membre de la communauté musulmane du Canada, nous savons ce que c’est que d’être stéréotypés, avait-elle affirmé. J’ai écouté très attentivement. Je vous ai entendus et je sais ce que vous ressentez et je suis désolée. »

Mme Elghawaby a également souligné vouloir ouvrir le dialogue et d’avoir hâte d’aller à la rencontre des citoyens au Québec et ailleurs au pays.

À sa sortie, elle a affirmé que la discussion de 45 minutes avec le chef bloquiste a été « vraiment constructive » et qu’elle aurait pu durer encore plus longtemps, n’eût été la contrainte de temps.

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, et la nouvelle représentante fédérale de la lutte contre l’islamophobie, Amira Elghawaby

« C’est un exemple de comment on construit une compréhension de la différence et c’est la raison pour laquelle j’ai souhaité que l’on procède ainsi », a déclaré M. Blanchet après avoir accueilli Mme Elghawaby.

Il ne s’est pas adressé à la presse après la rencontre, mais compte plutôt le faire jeudi avant-midi pour se donner le temps de réfléchir.

Insuffisant pour Québec

Pour le gouvernement Legault, les excuses d’Amira Elghawaby sont insuffisantes. La nouvelle représentante spéciale du Canada chargée la lutte contre l’islamophobie doit démissionner, maintient-il.

« C’est une bonne chose qu’elle s’excuse, j’apprécie ses excuses, mais je ne crois toujours pas qu’elle a la légitimité et la crédibilité pour occuper la fonction que le premier ministre lui a confiée. Maintenant, la deuxième chose à faire, c’est de remettre sa démission », a réagi le ministre responsable des Relations canadiennes, Jean-François Roberge, à la sortie d’une réunion du cabinet Legault.

Pour lui, Mme Elghawaby était disqualifiée dès le départ, car elle a fait dans le passé « des déclarations qui sont terribles et qui s’apparentent à du racisme ». « Elle a exprimé d’abord des préjugés qui sont très graves à l’égard des Québécois, et elle a pris beaucoup de temps avant de s’excuser. Et avant de présenter des excuses aujourd’hui, elle a tenté de justifier des propos qui étaient totalement odieux et inacceptables », a-t-il plaidé.

Trudeau change de ton

Le premier ministre Justin Trudeau a tenté mercredi d’apaiser les tensions avec Québec. Le torchon brûle depuis la nomination d’Amira Elghawaby jeudi comme représentante fédérale de la lutte contre l’islamophobie.

« Je veux être très clair. Les Québécois ne sont pas racistes », a dit M. Trudeau d’entrée de jeu avant la rencontre du caucus libéral. Il a ensuite offert une longue explication en français sur les visions diamétralement opposées de la laïcité du Québec et du Canada anglais.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Justin Trudeau a toujours confiance que Mme Elghawaby est « la bonne personne pour pouvoir bâtir des ponts, pour écouter, pour apprendre, pour enseigner aussi et pour rassembler les gens. »

Avant la Révolution tranquille, le Québec était soumis à la religion « qui ne respectait pas ses droits individuels », ce qui l’a amené à prendre une certaine distance de la religion et à devenir un ardent défenseur de l’égalité homme-femme et des droits de la communauté LGBT, a-t-il souligné.

« Ça, ça a été mêlé un petit peu avec cette idée d’intolérance envers les autres, mais ce n’est pas ça du tout, a-t-il ajouté. Les Québécois veulent juste que les autres soient libérés et soient complètement libres.

« Il faut que les gens comprennent un petit peu qu’il y a deux différentes visions de ce qu’est une société laïque et que ça va se résoudre quand des gens raisonnables vont avoir une conversation réelle et profonde. C’est facile de monter aux barricades et de se pointer les uns les autres du doigt », a-t-il déploré.

Justin Trudeau a confirmé qu’il était au courant « de certains des propos » d’Amira Elghawaby avant de la nommer comme représentante de la lutte contre l’islamophobie, sans vouloir préciser lesquels. « Mais il y a certains autres qui sortent maintenant… », a-t-il dit avant d’être interrompu par une question.

Il a toujours confiance que Mme Eglhawaby est « la bonne personne pour pouvoir bâtir des ponts, pour écouter, pour apprendre, pour enseigner aussi et pour rassembler les gens. »

« Il faut aussi comprendre que quelqu’un qui a été activiste pour une cause pendant de longues années va être différent de quelqu’un qu’un gouvernement charge d’être notre représentant sur un enjeu », a-t-il fait valoir.

Il n’a pas voulu dire s’il considérait qu’elle avait fait du « Québec bashing » dans ses chroniques. M. Trudeau s’est dit content que Mme Elghawaby rencontre le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, mercredi et qu’elle planifie également rencontrer Québec solidaire.