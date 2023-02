Le député néo-démocrate Gord Johns présentera mercredi une motion visant à élargir l’examen pour inclure d’autres firmes, notamment Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Accenture, KPMG et Ernst & Young.

Le NPD demande que plus de contrats fédéraux soient examinés, pas seulement ceux de McKinsey

(Ottawa) Le NPD demande à un comité des Communes d’élargir son examen des contrats fédéraux accordés à McKinsey pour y inclure d’autres firmes d’experts-conseils qui ont obtenu d’importants contrats d’Ottawa.

Nojoud Al Mallees La Presse Canadienne

Le député néo-démocrate Gord Johns, qui est membre du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, présentera mercredi une motion visant à élargir l’examen pour inclure d’autres firmes, notamment Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Accenture, KPMG et Ernst & Young.

La firme McKinsey a retenu l’attention ces dernières semaines après que les médias ont souligné la croissance rapide du travail confié à cette multinationale par le gouvernement libéral de Justin Trudeau.

Le député Johns écrit mercredi que le gouvernement fédéral peut compter sur une fonction publique compétente qui pourrait faire le travail. Or, écrit-il, tant les libéraux que les conservateurs ont plutôt confié ces tâches à « de riches amis consultants ».

Le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires doit se réunir mercredi après-midi à 16 h 30 pour examiner les contrats accordés à McKinsey. Les membres du comité doivent entendre alors Dominic Barton, ex-directeur général mondial de la firme d’experts-conseils.

La relation du gouvernement libéral avec M. Barton a fait l’objet d’un examen minutieux quant à l’ampleur de l’influence de la firme sur les politiques publiques du gouvernement.

M. Barton a été notamment président du Conseil consultatif en matière de croissance économique auprès du ministre des Finances Bill Morneau, et il a ensuite été ambassadeur du Canada en Chine.

Interrogé mercredi à Ottawa, le premier ministre Trudeau a précisé que ces contrats étaient « principalement octroyés par la fonction publique, de façon professionnelle, de façon indépendante ».

« Il y a toujours une question de perception en politique, et c’est pour ça qu’on est transparent, et on va continuer à être transparent avec le comité » des Communes, a-t-il dit.

Le premier ministre a indiqué qu’il s’était assuré que les ministres « font des suivis directs pour s’assurer que les contrats ont été octroyés de la bonne façon, que l’argent des contribuables a été investi de façon responsable — c’est ce à quoi tout le monde s’attend ».

Une chercheuse témoignant devant le comité des Communes lundi a qualifié l’accent mis sur McKinsey de distraction. Amanda Clarke, professeure agrégée d’administration publique à l’Université Carleton, a estimé que le comité devrait se concentrer sur la dépendance de la fonction publique à l’égard des firmes d’experts-conseils en général.

« L’accent mis sur l’externalisation et le recours à la sous-traitance au sein du gouvernement fédéral offre déjà un cadre suffisamment large pour se pencher sur ces problèmes et sur toute firme », déclarait lundi Mme Clarke.