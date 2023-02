Les conservateurs veulent dépeindre les libéraux comme un gouvernement usé

(Ottawa) On a commencé à l’entendre lundi dans les mêlées de presse, dans les débats en Chambre et lors de la période des questions : huit. Huit ans que le gouvernement Trudeau échoue à faire ceci ou cela. Au Parti conservateur du Canada, on veut envoyer le message que les libéraux forment un gouvernement usé. Et la stratégie en préoccupe certains dans les rangs libéraux.