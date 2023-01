Mesures d’urgence et armes d’assaut

Les travaux du ministre Mendicino

(Ottawa) Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a vécu l’un des moments les plus difficiles de sa carrière l’an dernier lors du « convoi de la liberté ». Un an plus tard, il ne ferme pas la porte à une réforme de la Loi sur les mesures d’urgence. Un menu chargé l’attend à la reprise des travaux parlementaires, lundi, avec le rapport attendu de la commission Rouleau et l’impasse du projet de loi C-21 pour bannir les armes d’assaut.