Le chef du Parti conservateur du Canada Pierre Poilievre demande le retrait de la nomination d’Amira Elghawaby comme représentante spéciale de la lutte contre l’islamophobie au Canada, en raison de ses propos « anti-Québec », contre le « peuple juif » et contre des « policiers ».

Dans une sortie sur les médias sociaux samedi matin, M. Poilievre a affirmé que « Justin Trudeau a encore insulté des Québécois, des Juifs et des policiers. Il l’a fait en nommant quelqu’un à un poste très important dans le gouvernement, qui avait tenu des propos anti-Québec. »

Dans une vidéo d’un peu plus d’une minute et demie, le chef conservateur ne nomme pas directement Mme Elghawaby, mais demande directement le retrait de sa nomination.

Rappelons que la nomination cette semaine de Mme Elghawaby soulève la controverse. Cette ex-journaliste avait notamment dénoncé l’islamophobie des Québécois dans une chronique publiée dans l’Ottawa Citizen, le 11 juillet 2019.

Vendredi, le premier ministre Justin Trudeau l’a invitée à « clarifier sa pensée ».

« Elle a fait du Québec-bashing avec ces propos, réitère M. Poilievre dans sa sortie publique. Elle a fait des commentaires contre le peuple juif, et le peuple israélien. Et finalement, elle a insulté des policiers. Ce n’est pas en nommant une telle personne à un poste qu’on va pouvoir unir le pays. »