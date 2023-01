(Laval) Le premier ministre François Legault entend revoir les tarifs d’hydroélectricité aux entreprises, dont le fameux tarif L réservé aux gros clients industriels, afin de les moduler en fonction notamment de leurs efforts pour décarboner le Québec. Il sera selon lui « très difficile pour une entreprise qui émet des GES (gaz à effet de serre) d’obtenir des rabais sur l’électricité ».

« Ce qu’on va proposer, c’est des tarifs différenciés, plus bas ou plus élevés, selon la décarbonation qui est proposée par l’entreprise et selon les retombées économiques, c’est à dire les entrées de fonds qu’on anticipe au ministère des Finances », a-t-il affirmé en conférence de presse vendredi, au terme de la réunion de deux jours de son caucus pour préparer la session parlementaire qui débutera mardi.

Cette révision tarifaire sera au cœur de la consultation sur l’énergie que pilotera ce printemps le ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon — une consultation dont la forme n’a pas encore été déterminée. Il déposera cet automne un projet de loi touchant Hydro-Québec et la Régie de l’énergie et visant entre autres à modifier la grille tarifaire des entreprises.

« Dans le contexte où il nous manque d’énergie, […], il va falloir se pencher sur les tarifs aux entreprises, incluant le fameux tarif L », a soutenu le premier ministre François Legault. Le Québec a besoin de 100 térawattheures additionnels d’énergie pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050. C’est 50 % de la production actuelle d’Hydro-Québec.

À partir du moment où il manque d’électricité au Québec, il faut regarder les retombées de chacun des projets. Il faut regarder l’impact sur la décarbonation du Québec, mais aussi les retombées économiques. C’est sur cette base-là qu’on va à l’avenir regarder les tarifs et non plus dire : toutes les entreprises ont droit au tarif L. François Legault, premier ministre du Québec

Il a rappelé que les gouvernements précédents ont accordé des rabais aux alumineries en raison du faible prix mondial de l’aluminium à l’époque et des risques de fermeture. « À l’époque, et c’était vrai en 2018, il y avait des surplus d’électricité. Aujourd’hui, on se retrouve qu’on manque d’électricité », a-t-il soulevé.

Avec le développement de l’aluminium vert, il est permis de penser que ce produit plus écologique soit en demande et que son prix devienne plus élevé que l’aluminium gris au cours des prochaines années, a-t-il soulevé. Pour déterminer le nouveau tarif qui serait imposé aux alumineries, il faudra aussi tenir compte de leurs retombées, car « ce sont des jobs importantes en région », a-t-il nuancé.