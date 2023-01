Amira Elghawaby agira à titre de « porte-parole, conseillère, experte et représentante dans les efforts du gouvernement fédéral pour lutter contre « l’islamophobie, le racisme systémique, la discrimination raciale et l’intolérance religieuse ».

(Ottawa et Laval) Une journaliste et militante des droits de la personne, Amira Elghawaby, qui a déjà accusé les Québécois d’être influencés « par un sentiment anti-musulman », vient d’être nommée comme représentante de la lutte contre l’islamophobie par le gouvernement de Justin Trudeau. Cette décision ne passe pas auprès de Québec, qui demande des excuses à Mme Elghawaby.

Le premier ministre a annoncé la nomination d’Amira Elghawaby par communiqué jeudi comme représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie. Elle agira à titre de « porte-parole, conseillère, experte et représentante dans les efforts du gouvernement fédéral pour lutter contre « l’islamophobie, le racisme systémique, la discrimination raciale et l’intolérance religieuse ».

Le 11 juillet 2019, Mme Elghawaby dénonçait l’islamophobie des Québécois dans une chronique publiée dans l’Ottawa Citizen. « Malheureusement, la majorité des Québécois semblent influencés non pas par la primauté du droit, mais par un sentiment antimusulman », écrivait-elle. L’article était cosigné par Bernie Farber, président du Réseau canadien anti-haine et ex-directeur du Congrès juif canadien.

Les deux auteurs s’opposaient à la loi 21 sur la laïcité qui interdit le port de signes religieux pour les employés de l’État en position d’autorité, incluant les enseignants. Ils s’appuyaient sur un sondage Léger selon lequel 88 % des Québécois qui avaient une perception négative de l’islam appuyaient cette législation du gouvernement Legault.

Ils accusaient également le premier ministre François Legault de nier l’existence de l’islamophobie. « Les politiciens qui continuent de se plier aux tendances xénophobes doivent être appelés sur le tapis », avaient écrit Mme Elghawaby et son coauteur. Elle siégeait alors elle aussi au conseil d’administration du Réseau canadien anti-haine.

Une nomination douteuse, dit Québec

La nomination de Mme Elghawaby n’est pas passée inaperçue jeudi à la Coalition avenir Québec (CAQ), alors que les députés caquistes sont réunis en caucus à Laval à quelques jours de la rentrée parlementaire.

« Je trouve ça douteux comme choix d’avoir cette personne-là qui semble être animée d’un sentiment anti-québécois pour avoir un poste au gouvernement fédéral. Je pense qu’elle doit retirer ses propos, s’excuser pour les propos qu’elle a tenus », a déclaré le ministre responsable de la Laïcité et des Relations canadiennes, Jean-François Roberge.

Selon lui, les déclarations de la nouvelle représentante du Canada dans la lutte contre l’islamophobie sont « inacceptables » et démontrent un « préjugé défavorable à l’endroit des Québécois ».

« Le gouvernement du Québec et les Québécois ne sont pas des racistes. Il peut y avoir des racistes au Québec, comme il y en a dans le reste du Canada et comme il y en a dans le reste du monde. Il peut y avoir des gens qui sont antimusulmans et je le déplore. […] Mais traiter les Québécois d’antimusulmans, de dire que la loi sur la laïcité est le reflet d’un sentiment antimusulman, c’est montrer une grande incompréhension de qui sont les Québécois et de ce qu’est la loi », a dit M. Roberge.

La loi 21 sur la laïcité de l’État a été adoptée sous bâillon en juin 2019 par Québec. En l’adoptant, le gouvernement de la CAQ a utilisé la disposition de dérogation pour empêcher des contestations judiciaires basées sur certains articles de la Charte canadienne des droits et libertés. Cette loi est malgré tout contestée devant les tribunaux.